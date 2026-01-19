Agente de JSO fuera de servicio, arrestado por herir a adolescente en parque de patinaje

JACKSONVILLE BEACH, Fla. — Stephen D. Hicks, agente con cinco años de servicio en la Oficina del Sheriff de Jacksonville, fue arrestado el sábado por agresión, tras un incidente con un adolescente en Jacksonville Beach.

El arresto se produjo después de que el Departamento de Policía de Jacksonville Beach recibiera un aviso sobre el uso indebido de bicicletas eléctricas en el parque de patinaje de Sunshine Park.

Mientras hablaban con los adolescentes en el parque, los agentes de Jacksonville Beach fueron informados de que un adulto había bajado a un adolescente de su bicicleta eléctrica y lo había tirado al suelo, causándole heridas leves.

>>> VER ACTION NEWS JAX EN VIVO <<<

Los testigos informaron que Hicks se identificó como agente de policía mostrando su placa durante la confrontación.

Según los informes, sacó la placa de debajo de su camisa mientras le daba su nombre y número de placa al adolescente involucrado en el incidente.

Hicks abandonó el lugar antes de que llegara la policía, pero posteriormente se entregó a la Unidad de Integridad de la Oficina del Sheriff de Jacksonville.

Fue arrestado por agresión, un delito menor, y llevado a la cárcel del condado de Duval.

Tras su arresto, Hicks fue reasignado administrativamente de su puesto en la Unidad de Dispositivos Peligrosos, a la espera del resultado del caso penal.

Este incidente marca el cuarto arresto de un empleado de la Oficina del Sheriff de Jacksonville en 2026.

[DESCARGA: Aplicación gratuita Action News Jax para recibir alertas sobre noticias de última hora]

[REGÍSTRATE: Noticias Action News Jax - Titulares diarios]

Haz clic aquí para descargar las aplicaciones gratuitas de noticias y clima de Action News Jax; haz clic aquí para descargar la aplicación Action News Jax Now para tu Smart TV y haz clic aquí para ver Action News Jax en vivo.