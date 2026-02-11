Arrestan a dos tras video que muestra a menor en club de adultos

JACKSONVILLE, Fla. — Dos personas fueron arrestadas después de que un joven de 14 años se encontrara en un club de striptease de Jacksonville.

Action News Jax les trajo esta noticia en abril, tras recibir un video del adolescente lanzando dinero a las strippers.

El incidente ocurrió en el club de striptease Passions, en la zona sur.

>>> VER ACTION NEWS JAX EN VIVO <<<

En mayo les informamos que la Oficina del Sheriff de Jacksonville estaba investigando el incidente y el martes por la tarde supimos que dos personas enfrentan cargos.

Ricky Clark, de 36 años, está acusado de delincuencia contra un menor. La policía afirma que llevó al joven al club de striptease.

Aylin Poorhamzeh, de 23 años, también enfrenta ese cargo, además de abuso infantil. Los investigadores afirman que le dio alcohol al adolescente.

En abril, preguntamos al club sobre el incidente. Un abogado del club respondió: “El club no tiene información que sugiera que un joven de 14 años haya estado alguna vez en el establecimiento”.

Actualmente, estamos investigando si el club podría enfrentar algún problema legal tras estos arrestos.

[DESCARGA: Aplicación gratuita Action News Jax para recibir alertas sobre noticias de última hora]

[REGÍSTRATE: Noticias Action News Jax - Titulares diarios]

Haz clic aquí para descargar las aplicaciones gratuitas de noticias y clima de Action News Jax; haz clic aquí para descargar la aplicación Action News Jax Now para tu Smart TV y haz clic aquí para ver Action News Jax en vivo.