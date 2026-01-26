Ayuda gratuita para impuestos regresa a bibliotecas de Jacksonville en 2026

JACKSONVILLE, Fla. — El servicio gratuito de ayuda para la declaración de impuestos regresa a las bibliotecas de Jacksonville para la temporada de presentación de impuestos de 2026.
Este año, los residentes de Jacksonville podrán obtener ayuda gratuita con sus impuestos en las bibliotecas locales.
Voluntarios capacitados estarán disponibles para ayudar con la preparación de impuestos a personas de cualquier edad o nivel de ingresos, con especial atención a los mayores de 60 años.
No hay requisitos de edad ni de ingresos para recibir asistencia, pero el programa no puede ayudar con impuestos de propiedad de alquiler ni de pequeñas empresas.
Se requiere cita previa, que se puede reservar a partir del 15 de enero para las sesiones que comienzan el 1 de febrero.
El último día para recibir ayuda es el 15 de abril, Día de los Impuestos.
Antes de su cita, consulte IRS.gov para asegurarse de tener los documentos correctos.
Estas son las sucursales de la biblioteca que ofrecen ayuda gratuita con los impuestos:
- Beaches Branch Library
- Bradham and Brooks Branch Library
- Highlands Regional Library
- Mandarin Branch Library
- Pablo Creek Regional Library
- Regency Square Branch Library
- South Mandarin Branch Library
- Southeast Regional Library
- University Park Branch Library
- Webb Wesconnett Regional Library
