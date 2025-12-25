Boleto ganador de Fantasy 5 se vendió en supermercado en Atlantic Boulevard

JACKSONVILLE, Fla. — Un residente de Jacksonville ganó parte del premio del sorteo de mediodía del juego Fantasy 5 de la Lotería de Florida del miércoles.

El boleto ganador, valorado en 22.463,63 dólares, se vendió en el supermercado Publix de Atlantic Boulevard, según informaron las autoridades de la lotería.

Tres ganadores en toda Florida acertaron los cinco números en el sorteo del 24 de diciembre: 2-4-7-20-33.

Además del ganador de Jacksonville, también se vendieron boletos ganadores en Sunrise y Palmetto.

