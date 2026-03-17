El concurso anual de sastillos de arena regresa a Jacksonville Beach en abril

JACKSONVILLE BEACH, Fla. — El 47.º Concurso Anual de Castillos de Arena se llevará a cabo el sábado 25 de abril, de 12:00 p. m. a 2:00 p. m., justo al norte del muelle de Jacksonville Beach.

El evento forma parte del Fin de Semana de Apertura de las Playas.

Los participantes deben inscribirse a más tardar el martes 31 de marzo.

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Las categorías incluyen: 8 años o menos, de 9 a 12 años, de 13 a 16 años (tres niños por equipo en cada una), categoría familiar y categoría de grupos (hasta cinco constructores por equipo).

La ​​inscripción es gratuita y se asigna por orden de llegada.

Los equipos pueden inscribirse AQUÍ.

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