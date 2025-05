El debate sobre las aceras en Mandarín enfrenta las preocupaciones de seguridad con la preservación

JACKSONVILLE, Fla. — La tensión era alta en el Club Comunitario Mandarín, ya que un proyecto de aceras, largamente debatido, generó varias opiniones de ambas partes.

La acera de 2.3 millas, propuesta en 2016, ha generado desacuerdos entre los residentes que valoran la seguridad y quienes desean preservar el carácter natural de la zona.

La sala de reunión estaba llena, con gente desbordando hacia la entrada.

Algunos residentes instaron a los líderes de Jacksonville a terminar la acera, mientras que otros expresaron su profunda preocupación por lo que el proyecto destruiría.

“Hay muchos desniveles y ángulos. Caminar es difícil para los tobillos”, dijo Christine Hiday, propietaria de la vivienda. Añadió que el camino hasta la acera más cercana tiene casi dos millas

“Y es peligroso para todos. Es una calle estrecha. Hay mucho tráfico, gente paseando perros, niños en bicicleta, y sería mucho más seguro si tuviéramos una acera continua”, dijo.

Martin Baker, otro propietario, también ve la necesidad de la acera, pero tiene sus preocupaciones.

“Estoy entusiasmado si se hace de forma sensata. Si no se malgasta dinero y si no se destruyen los árboles”, dijo Baker. Señaló que el tráfico puede ser un problema en ciertos tramos de la calle.

Otros presentes en la reunión se opusieron por completo al proyecto, argumentando la importancia de preservar los árboles de la zona.

“No son solo árboles. Son monumentos culturales e históricos”, dijo Renee Slater, quien inició una petición para detener el proyecto de la acera.

[DOWNLOAD: Free Action News Jax app for alerts as news breaks]

“La gente ha venido e invertido, incluyéndome a mí, específicamente en esa calle”, añadió. La petición de Slater ha reunido más de 600 firmas, argumentando que el proyecto resultaría en la eliminación de muchos árboles a lo largo de Mandarin Road.

El concejal Michael Boylan, partidario del plan de aceras, afirmó que está tomando muy en serio los comentarios de la comunidad.

“Invariablemente, se modificará en función de los comentarios de esta noche. La pregunta se responderá si tenemos los medios y, mediante el proceso de permisos municipal, nos aseguraremos de preservar la mayor cantidad posible de árboles, si no todos, en el corredor,” declaró Boylan.

[SIGN UP: Action News Jax Daily Headlines Newsletter]

La acera propuesta atraviesa un distrito histórico, y los robles que bordean el lado norte de Mandarin Road están protegidos.

Quitarlos requeriría la aprobación de varias agencias municipales.

Por el momento, no hay fecha fijada para la votación del proyecto.

Traducido al español por Aleny Villa.Haga clic aquí para leer la historia original.

Click here to download the free Action News Jax news and weather apps, click here to download the Action News Jax Now app for your smart TV and click here to stream Action News Jax live.