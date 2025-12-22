El Departamento de Salud de Florida observa un aumento de casos de VRS en el noreste de Florida

Según el Departamento de Salud de Florida, el virus sincitial respiratorio (VRS) está aumentando en el noreste de Florida.

Los datos más recientes del mapa del Departamento de Salud de Florida muestran un aumento en la actividad del VRS en el condado de Duval y sus alrededores. Si bien el virus es común en esta época del año, los médicos afirman que:

“No es sorprendente ver picos en esta época del año y con las fiestas, la gente se reúne”, dijo la Dra. Shalika Katugaha, directora médica del Sistema de Enfermedades Infecciosas de Baptist Health.

El VRS es un virus respiratorio que generalmente presenta síntomas leves similares a los del resfriado común. Sin embargo, para las poblaciones más vulnerables, como los niños pequeños y los adultos mayores, el virus puede volverse peligroso. Los expertos médicos advierten que en estos grupos de alto riesgo es mucho más probable que el VRS derive en afecciones graves como la neumonía.

El virus es muy contagioso. “Se transmite a través de las gotitas respiratorias al toser o estornudar y a veces a través de superficies contaminadas”, explicó la Dra. Katugaha.

Si bien un caso típico puede durar hasta 14 días, los padres y cuidadores deben estar atentos a la progresión de la enfermedad. La Dra. Katugaha señaló que la enfermedad generalmente comienza con dos a cuatro días de fiebre e infección de las vías respiratorias superiores. A partir de ahí, puede extenderse a las vías respiratorias inferiores.

“Esto significa que se presenta tos y, a veces, en los bebés, dificultad para alimentarse y uso de los músculos accesorios”, dijo, refiriéndose al esfuerzo visible de los músculos del pecho o del cuello cuando un niño tiene dificultad para respirar.

Con los meses pico de noviembre y diciembre en curso, los proveedores de atención médica instan a los residentes a tomar medidas preventivas. Si bien no existe una vacuna específica contra el VRS para todos, la Dra. Katugaha señaló que mantenerse al día con otras vacunas, como las de la gripe y la tos ferina, ayuda a mantener una buena salud respiratoria en general.

Para frenar la propagación, la Dra. Katugaha recomienda varias medidas: evitar los lugares concurridos donde es probable la transmisión, mantener una higiene de manos rigurosa y practicar una higiene respiratoria adecuada cubriéndose la boca al toser o estornudar.

Las autoridades sanitarias aconsejan que cualquier persona que experimente dificultad respiratoria significativa busque atención médica de inmediato.

>>> VER ACTION NEWS JAX EN VIVO <<<

[DESCARGA: Aplicación gratuita Action News Jax para recibir alertas sobre noticias de última hora]

[REGÍSTRATE: Noticias Action News Jax - Titulares diarios]

Haz clic aquí para descargar las aplicaciones gratuitas de noticias y clima de Action News Jax; haz clic aquí para descargar la aplicación Action News Jax Now para tu Smart TV y haz clic aquí para ver Action News Jax en vivo.