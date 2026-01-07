¡En sus marcas, listos para el cambio! Gate River Run anuncia importantes novedades para 2026

JACKSONVILLE, Fla. — La Gate River Run de Jacksonville regresa en su 49.ª edición y esta vez presenta algunas novedades.

Hay un nuevo recorrido y premios en metálico aún mayores.

El director de la carrera, Doug Alred, está entusiasmado por compartir las novedades de la carrera del 7 de marzo, que comenzará y terminará en el complejo del estadio en el centro de la ciudad.

Debido a la construcción del nuevo estadio de los Jaguars, los corredores encontrarán una nueva línea de salida y meta.

Los premios en metálico ascienden a $77,000, un aumento con respecto a los $62,000 del año pasado. El premio de la carrera de 15 km es ahora de $49,000 y el de la American Cup sube a $23,000.

El año pasado se estableció un nuevo récord masculino y más de 19.000 corredores cruzaron la meta.

Pero no hace falta ser un profesional para participar. La Gate River Run da la bienvenida a todos con eventos como una carrera de 5 km, la Junior River Run para niños, la Diaper Dash para los más pequeños y un desafío para atletas con discapacidad.

¿Quieres participar o necesitas más información? Haz clic aquí.

