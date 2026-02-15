Encuentro juvenil termina en tiroteo en el Southside de Jacksonville

JACKSONVILLE, Fla. — El caos se desató en la zona sur de Jacksonville el sábado por la noche, comenzando en el centro comercial The Avenues Mall y extendiéndose posteriormente al parque de trampolines y aventuras Urban Air, lo que provocó una intensa respuesta policial y alarmó a los compradores.

Según la Oficina del Sheriff del Condado de Jacksonville (JSO), alrededor de las 5 p. m., un teniente fuera de servicio en el centro comercial The Avenues Mall vio a un gran grupo de adolescentes reunidos en el estacionamiento. Poco después, se oyeron disparos y los adolescentes huyeron del lugar. Los agentes llegaron rápidamente y buscaron a sospechosos, víctimas y testigos. Hasta el momento, no se han encontrado heridos ni se ha reportado ningún disparo. La policía encontró un auto alcanzado por disparos, pero no había personas en el interior.

Los testigos afirman que la situación se intensificó rápidamente.

Se vio a decenas de adolescentes corriendo mientras más de 50 patrullas respondían a reportes de una gran multitud reunida en Urban Air. Un helicóptero policial sobrevoló el lugar mientras las sirenas llenaban la zona.

Dos adolescentes, Amani Smith y Danasia Henry, declararon a Action News Jax, con el permiso de sus padres, que la reunión no fue casual, sino planificada con antelación.

“Esto se planeó durante casi un mes. Se dedicaron a la planificación. Lo hacen siempre en el centro y en todas partes”, dijeron Smith y Henry.

Las adolescentes comentaron que la tensión aumentó cuando la multitud intentó entrar al parque de trampolines a la vez.

“Todos intentaban entrar a la vez y los trabajadores no lo permitían, así que intentaban sacar a la gente y fue entonces cuando llamaron a la policía”, dijeron Smith y Henry.

También comentaron que el evento se promocionó en redes sociales.

“Sí, era un volante”, dijeron Smith y Henry.

A medida que transcurría la noche, describieron escenas de violencia y confusión.

“Tiroteos, peleas y adolescentes atropellados por patrullas. No, esto es ridículo. No es Jacksonville”, dijeron Smith y Henry.

Los compradores de la zona dijeron estar conmocionados por lo que presenciaron.

“Espero que todos estén a salvo. Espero que nadie haya resultado herido”, dijo Johnson, un comprador local.

“No voy a mentir. Estoy muy sorprendido de que esto esté sucediendo. Nunca había visto algo así”, dijo Maui, quien también estaba en el centro comercial.

La policía continúa investigando las causas del tiroteo en The Avenues Mall y los disturbios en Urban Air.

Los adolescentes que hablaron con Action News Jax sostienen que el evento fue una toma de posesión adolescente planificada.

