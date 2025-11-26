Escuela primaria en Duval prepara donaciones para enviar a niños afectados en Jamaica

JACKSONVILLE, Fla. — Los estudiantes de una escuela primaria de Duval pasaron esta mañana preparándose para enviar juguetes, útiles escolares y otros artículos útiles que recolectaron para los niños de Jamaica.

Esta ayuda llega poco menos de un mes después de que el huracán Melissa azotara la isla, causando daños generalizados.

“Muchos han perdido sus hogares y sus juguetes, y es muy difícil, y enviarlos puede darles esperanza y hacerlos sentir mucho mejor”, dijo la estudiante Emily Babcock.

La escuela primaria Alimacani lanzó un proyecto de servicio escolar para apoyar a los niños de Jamaica tan pronto como se enteraron de que muchas personas lo perdieron todo tras el huracán Melissa.

“Y tarjetas porque perdieron su escuela, ya no tienen nada”, dijo Presley Moyeno-York.

Los estudiantes, padres y personal de la escuela primaria Intracoastal West pasaron semanas recolectando juguetes, útiles escolares y artículos esenciales. Terminaron llenando 30 cajas para los niños de la escuela primaria Unity en Westmoreland, Jamaica.

Estudiantes como Moyeno-York están escribiendo cartas de apoyo para esos niños. “Les escribí: ‘Solo quiero que sepan que estamos pensando en ustedes y es muy triste que no tengan su casa ni su escuela, así que necesitamos algo para ayudarlos’”, dijo Moyeno-York.

“Les deseo que estos juguetes y cosas les traigan sonrisas y que las saquen porque es con lo que les encanta jugar y quieren poder jugar también”, dijo Robyn White, directora de la Escuela Primaria Alimacani.

“Es abrumador. Es una verdadera bendición ver la cantidad de artículos que se donaron”, dijo la maestra Racquel Traill.

Esto le llega muy cerca a Traill, quien es originaria de Jamaica. Su antigua casa está cerca de la Escuela Primaria Unity, adonde se destinarán los artículos.

“La generosidad que se transmite a través de las personas que lo necesitan ahora mismo, especialmente nuestros niños, la generación joven”, dijo Traill.

Traill aún tiene familiares en Jamaica que se vieron directamente afectados por la tormenta. Están ayudando a coordinar la campaña de recolección y la entrega de los artículos donados. “Es una lástima que todavía no tengan electricidad. Hay algunos lugares sin agua”, dijo Traill.

Los organizadores de la Escuela Primaria Alimacani dicen que necesitan comprar un barril extra para todo lo donado. Luego enviarán las donaciones a Jamaica, que llegarán en unas seis semanas.

