Expertos en salud pública expresan su oposición al plan de poner fin a los requisitos de vacunación

JACKSONVILLE, Fla. — Padres y expertos en salud pública locales expresan su preocupación por la decisión del estado de eliminar los requisitos de vacunación.

Es un cambio, anunciado el miércoles por el gobernador Ron DeSantis y el director general de salud pública, Joseph Ladapo.

Florida se convertiría en el primer estado del país en hacerlo.

Pero el exmédico jefe del condado de Duval advirtió que esto podría tener consecuencias significativas para las familias.

“Veremos niños enfermos”, declaró el Dr. Jeffrey Goldhagen, profesor de pediatría en UF Health Jacksonville. “Veremos niños hospitalizados y niños muertos por estas decisiones”.

Dijo que esta política pondrá a los niños en gran riesgo.

“No son decisiones médicas”, dijo el Dr. Goldhagen. “Son decisiones políticas”.

Señaló el brote de sarampión en Texas, el peor desde el año 2000, donde murieron tres personas. Añadió que, con menos niños vacunados, podemos esperar más brotes como ese.

El gobernador y su principal funcionario de salud argumentan que el cambio empoderará a los padres.

“En Florida, tienes el derecho a ser libre”, dijo el gobernador DeSantis. “Tienes derecho a tomar tus propias decisiones. Puedes participar en la sociedad sin que te impongan estos dictados anticientíficos”.

Pero esto no le sienta bien a Sarah Mannion, madre del condado de Duval y excandidata a la junta escolar.

“Me preocupa mucho la situación de los niños”, dijo Mannion.

Añadió que los niños inmunodeprimidos que no pueden vacunarse ahora tendrán un mayor riesgo de contraer enfermedades que antes se consideraban erradicadas, como el sarampión y la polio. Ambas están en la lista de las siete vacunas obligatorias que los niños necesitan para asistir a preescolar.

“No debería sorprenderse si empezamos a ver enfermedades como el polio”, dijo la Dra. Goldhagen.

El miércoles, los médicos le dijeron a Action News Jax lo mismo: que esta decisión no beneficia a los niños.

“Estas son decisiones y políticas devastadoras que pondrán a los niños en gran riesgo”, dijo la Dra. Goldhagen.

Action News Jax está trabajando para obtener los detalles del plan estatal y les informará de las últimas novedades a medida que estén disponibles.

Pero sea cual sea la decisión, la Dra. Goldhagen recomendó que los padres hablen con los pediatras de sus hijos antes de tomar cualquier decisión.

