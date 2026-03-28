Feria del Condado de Clay ofrece sorteo de boda por su 40 aniversario

CLAY COUNTY, Fla. — La Feria Agrícola del Condado de Clay celebra su 40 aniversario ofreciendo a una pareja la oportunidad de casarse en el recinto ferial. La ceremonia está programada para el domingo 12 de abril.

El premio del concurso incluye un paquete completo de boda con una ceremonia en el Early Florida Village, una tarjeta de regalo de $500 para joyería y $100 para cubrir los costos de la licencia de matrimonio. Los organizadores crearon este sorteo como una forma de conmemorar oficialmente las cuatro décadas de la feria en la comunidad.

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Para participar, los interesados deben interactuar con la página oficial de redes sociales de Clay County Fair - Florida. Los requisitos incluyen seguir la página, darle “me gusta” a la publicación del anuncio y comentar por qué desean casarse en la feria, etiquetando a su pareja. Los participantes deben tener al menos 18 años y estar disponibles en la fecha programada.

La pareja ganadora recibirá servicios de varios proveedores locales, incluyendo flores de Green Cove Springs Divine Florist y un pastel de Sweet Sensations. El paquete también incluye un pastor, música y fotografía a cargo de The Social Bee.

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Los incentivos económicos incluyen una tarjeta de regalo de $500 de Shipley’s Fine Jewelry y $100 para cubrir los costos de la licencia de matrimonio. Aunque la feria proporciona el dinero para la licencia, la pareja es responsable de realizar la solicitud y obtener el documento.

Las regulaciones del condado de Clay requieren un período de espera de tres días para las licencias de matrimonio. Los organizadores señalaron que la pareja debe llegar al recinto ferial lista para la ceremonia el día del evento.

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