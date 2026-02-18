Festival anual de mariscos de St. Augustine Lions llega con música en vivo y actividades familiares

ST. AUGUSTINE, Fla. — El 43.º Festival de Mariscos de los Leones de San Agustín se celebrará el 21 y 22 de marzo en Francis Field. Este evento anual cuenta con dos escenarios con música en vivo, artistas galardonados y un área familiar con temática pirata.

Organizado por los Leones de San Agustín, el festival se ubica en 25 W. Castillo Drive. La entrada cuesta $10 para adultos, mientras que los menores de 13 años y los militares en servicio activo con identificación entran gratis. El programa de 2026 incluye una variedad de géneros musicales, desde jazz y fusión latina hasta country y rock.

La programación musical del sábado comienza a las 10:30 a. m. En el escenario principal con la Banda de Jazz de la Escuela Murray. Feedback, la banda actuará a continuación, seguida de la fusión latina y el pop de Baba Caiman a la 1 p. m. Phoenix 5, grupo nombrado Mejor Artista de Música en Vivo de Florida en 2024 y 2025, subirá al escenario a las 3 p. m.

El grupo reinterpreta música de artistas como Santana y Michael Jackson y promete conmover al público. Las actuaciones nocturnas del sábado incluyen a Bobby y Brian Futch, oriundos de San Agustín, quienes lideran The Brothers Futch a las 16:45 con una mezcla de rock, country y blues. John Dickie y Collapsible B seguirán a las 18:30, interpretando diversas versiones y música original con raíces.

La música continúa el domingo, a partir de las 10:30, con Dickie IV. Jim Stafford y la All-Star Band seguirán con un enérgico set de rock y folk. A las 14:00, Eagles Revival interpretará armonías vocales y éxitos de los Eagles. La Hendricks Band, un grupo local, cerrará el festival con una actuación a las 16:45. Dominic Mercurio será el copresidente del festival. Dijo que el evento está diseñado para presentar una amplia gama de estilos musicales. “Tenemos algo para todos”, dijo Mercurio. “Rock, country, Motown, reggae… pueden esperar escuchar su música favorita en el festival”.v

