Fuegos artificiales y cierres de calles en Jacksonville para el Año Nuevo

JACKSONVILLE, Fla. — Mientras Jacksonville se prepara para recibir el Año Nuevo, la Ciudad de Jacksonville y la Oficina del Sheriff de Jacksonville (JSO) organizarán el tradicional espectáculo de fuegos artificiales de medianoche.

Las autoridades municipales prevén la asistencia de público en ambas orillas del río y recomiendan a los espectadores llegar con suficiente antelación a la medianoche para asegurar un buen lugar desde donde ver el espectáculo.

Para garantizar la seguridad de los peatones y la zona de lanzamiento de los fuegos artificiales, varias vías principales estarán restringidas: Independent Drive y Laura Street, específicamente cerca de Riverfront Plaza, estarán cerradas al tráfico vehicular desde las 10:00 p. m. del 31 de diciembre hasta las 12:30 a. m. del 1 de enero de 2026.

Tanto el puente Main Street como el puente Acosta estarán cerrados temporalmente al tráfico minutos antes de la medianoche. Estos puentes permanecerán cerrados hasta después de los fuegos artificiales y hasta que el Departamento de Bomberos y Rescate de Jacksonville (JFRD) complete una inspección de seguridad tras la finalización del espectáculo de 12 minutos.

La ciudad de Jacksonville ha emitido recomendaciones específicas para el estacionamiento de visitantes. El estacionamiento de la sede de las Escuelas Públicas del Condado de Duval (DCPS) en la orilla sur es una opción, al igual que el estacionamiento en la calle con parquímetros en la orilla norte; cabe destacar que las tarifas de los parquímetros no se aplicarán durante la noche festiva.

Sin embargo, se advierte a los visitantes que utilicen estacionamientos privados que deben respetar las normas de cada establecimiento para evitar multas por estacionamiento indebido o remolque de vehículos.

La JSO afirma que la configuración de lanzamiento dual garantiza que no haya “ningún mal lugar” para ver los fuegos artificiales desde ninguna de las orillas del río. Se espera que los fuegos artificiales comiencen a las 12:00 a. m.

