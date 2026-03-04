Gateway Jax dará la bienvenida a residentes este año con nuevo impulso en downtown

JACKSONVILLE, Fla. — Gateway Jax da la bienvenida a residentes este ano con nuevo impulso en downtown

La tan esperada transformación del centro de Jacksonville está tomando forma mientras Gateway Jax se prepara para recibir a sus primeros residentes en los apartamentos Pearl Square Vandeveer.

Vandeveer está en camino de recibir a sus primeros residentes, que se entregarán a finales del verano de 2026. El edificio de siete pisos, ubicado en 515 N. Pearl St., contará con 205 apartamentos y más de 22,000 pies cuadrados de espacio comercial en la planta baja.

El proyecto es más que un simple complejo de apartamentos; es el catalizador que los líderes de la ciudad esperan que impulse al centro a superar la meta de 10,000 residentes, que se ha fijado durante una década. Moll cree que Vandeveer será el desarrollo que finalmente impulse la población a superar el umbral de los 10,000 residentes. Crecimiento estratégico: “Para que más gente quiera vivir en el centro, también se necesitan servicios: restaurantes, bares y lugares donde la gente pueda ir y disfrutar”, dijo Moll.

Además de viviendas, el edificio incorporará restaurantes de alta gama a la zona.

Imprescindibles para el futuro: Un supermercado Publix de 31,000 pies cuadrados ya firmó el contrato de arrendamiento de una manzana cercana, lo que lo convierte en el primer supermercado de servicio completo en el distrito en más de una década.

Los futuros residentes ya pueden visitar el sitio web oficial de Pearl Square para inscribirse y recibir actualizaciones previas al arrendamiento, precios y fechas específicas de mudanza.

