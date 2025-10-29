Hombre arrestado por violencia doméstica muere bajo custodia de la JSO

JACKSONVILLE, Fla. — Un hombre falleció tras ser detenido por la policía de Jacksonville luego de un reporte de violencia doméstica la noche del viernes.

Rashaud Van Martin, de 32 años, intentó huir de los agentes que respondieron a una llamada en la cuadra 9400 de la avenida Harriet, según un comunicado de prensa de la policía de Jacksonville.

Fue detenido sin incidentes tras tropezar mientras huía, informó la policía.

Una vez reducido, Martin presentó un comportamiento extremo, incluyendo sudoración profusa y desvaríos incoherentes, lo que motivó a los agentes a solicitar una evaluación del Departamento de Bomberos y Rescate de Jacksonville, indica el comunicado.

La persona que llamó al 911 para reportar a Martin informó a los agentes que a Martin se le había diagnosticado esquizofrenia y que recientemente no había tomado su medicación prescrita, concluye el comunicado.

Los agentes decidieron trasladarlo, conforme a la Ley Baker, a un centro de acogida local.

Al llegar al centro, Martin perdió el conocimiento mientras esperaba ser ingresado, según el comunicado de prensa.

La investigación sobre la muerte de Martin continúa en curso, a la espera de los resultados de la autopsia.

