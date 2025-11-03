Hombre resultó herido de bala y apuñalado en Durkeeville tras fin de semana violento en Jacksonville

JACKSONVILLE, Fla. — Un hombre permanece hospitalizado el lunes por la mañana en estado grave pero estable tras ser baleado y apuñalado en una gasolinera de Kings Road la noche del domingo.

La policía respondió a reportes de disparos en el bloque 1300 de Kings Road alrededor de las 11:07 p.m. y descubrió que una víctima ya había llegado a un hospital local, afirmando haber sido baleada en la gasolinera, informó la policía de Jacksonville.

La víctima se encontraba en un vehículo con su esposa antes del incidente, indicó la policía.

La investigación inicial reveló que la víctima interactuó con un hombre y una mujer detrás de la gasolinera, lo que derivó en una discusión, informó la policía de Jacksonville.

Durante el altercado, el sospechoso disparó a la víctima en el torso y la sospechosa la apuñaló en la cara, informó la policía.

Ambos sospechosos huyeron a pie en dirección desconocida. Los detectives aún no han podido hablar con la víctima debido a su estado de salud, indicó la policía.

La investigación continuaba en el lugar de los hechos la madrugada del lunes.

JSO le pide a quien tenga información sobre el incidente que llame a 904-630-0500.

Si desea permanecer anónimo, puede comunicarse con Crime Stoppers al 1-866-845-TIPS o enviar un correo electrónico a jsocrimetips@jaxsheriff.org .

