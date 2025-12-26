JEA elimina reembolsos para vehículos eléctricos

JACKSONVILLE, Fla. — JEA está poniendo fin a sus incentivos de carga en horas valle y de mejora eléctrica para conductores de vehículos eléctricos.

Madison Foglio de Action News Jax habló con un conductor de vehículo eléctrico sobre el fin de estos incentivos.

La Navidad pasada, John Bussanich recibió un Tesla como regalo. Sabiendo que ahorraría dinero en gasolina, se alegró mucho al enterarse de los programas de reembolso para vehículos eléctricos de JEA.

“Son 7 dólares al mes, y se pagan trimestralmente, es un excelente incentivo”, dijo Bussanich.

Desde 2021, el incentivo de mejora eléctrica de JEA ofrecía a los conductores de vehículos eléctricos un reembolso de hasta $300 para cubrir parte de los costos de instalación de un cargador de nivel 2 en su domicilio. El incentivo de carga en horas valle otorgaba a los conductores con un cargador de nivel 2 en casa $7 al mes si cargaban su vehículo eléctrico durante las horas de menor demanda.

Pero ahora, si visita el sitio web de JEA, verá que ya no ofrecen ambos programas.

Nos comunicamos con JEA para preguntarles por qué decidieron poner fin a estos programas.

Nos enviaron la siguiente declaración:

“Revisamos periódicamente los programas para clientes para asegurarnos de que se ajusten a las necesidades de la comunidad, los objetivos de sostenibilidad y las prioridades operativas. Como parte de esa evaluación, JEA decidió finalizar la inscripción en estos incentivos para centrarse en el desarrollo de futuras iniciativas que continúen apoyando la adopción de vehículos eléctricos y la eficiencia de la red eléctrica”.

Para John, es una lástima que los programas terminen.

“Es realmente decepcionante. Podría haber jurado que continuarían para siempre. Era un buen programa de incentivos y no sé por qué JEA nos quitaría esto”, dijo Bussanich.

Las nuevas inscripciones para ambos programas han finalizado.

Los clientes que ya están inscritos seguirán recibiendo los reembolsos por carga en horas valle hasta el 31 de diciembre y los pagos finales se realizarán a mediados de enero.

