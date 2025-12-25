JSO: Un hombre fue baleado y murió en St. Augustine Road

JACKSONVILLE, Fla. — La Oficina del Sheriff de Jacksonville está investigando el asesinato a tiros de un hombre adulto ocurrido el miércoles por la noche en el sur de la ciudad.

Los agentes respondieron alrededor de las 9:45 p.m. a la cuadra 3800 de St. Augustine Road, donde encontraron al hombre al costado de un negocio con múltiples heridas de bala.

Los bomberos y paramédicos de Jacksonville llegaron al lugar y lo declararon muerto.

Los detectives informaron que dos hombres discutieron antes de que uno sacara un arma y le disparara al otro.

La policía desconoce la relación entre los hombres, pero afirma que no hay peligro para el público. Los testigos están cooperando con los investigadores.

La Oficina del Sheriff de Jacksonville solicita a cualquier persona que tenga información que llame al 904-630-0500, envíe un correo electrónico a jsocrimetips@jaxsheriff.org o se comunique con Crimestoppers al 866-845-TIPS.

