Locales reaccionan ante el cierre de Daily’s Place por dos años

JACKSONVILLE, Fla. — La gente está reaccionando al plan de cierre durante dos años de un popular recinto de eventos en Jacksonville.

Daily’s Place hizo el anuncio el lunes.

Para Hayden Jansen y Aria Rathle, Daily’s Place ha sido una parte importante de su infancia.

“He visto a Big Time Rush y a Dave Matthews Band”, dijo Jansen. “He visto a Glass Animals”, dijo Rathle.

El recinto de eventos anunció que cerrará sus puertas durante una “pausa” de dos años debido a la construcción del Estadio del Futuro en el EverBank Stadium.

La noticia de su cierre temporal sorprendió a los residentes locales como Rathle y Jansen.

“Me gusta mucho Daily’s Place porque siento que no hay asientos malos, así que es muy triste que cierre durante dos años”, dijo Jansen.

Bold Events, la empresa que organiza los eventos en Daily’s Place, envió un comunicado a Action News Jax confirmando el cierre temporal del recinto.

Aquí está el comunicado completo de los responsables sobre lo que se describe como una “pausa” para Daily’s Place:

“Daily’s Place hará una pausa temporal o una “intermisión” mientras avanza la construcción del proyecto del Estadio del Futuro, que se encuentra al lado. Esta es una pausa planificada y temporal y aprovecharemos este tiempo para centrarnos en la experiencia de los fans, la interacción digital y la preparación para nuestro próximo capítulo.

“Dado que los plazos de construcción siguen cambiando, no podemos decir cuándo Daily’s Place volverá a estar operativo. Lo que sí podemos decir es que el recinto reabrirá sus puertas una vez que las obras circundantes lo permitan, y esperamos dar la bienvenida a los fans con una experiencia mejorada”.

Rathle espera que esta pausa no limite la posibilidad de que los artistas vengan a Jacksonville.

“Aunque Jacksonville es grande, diría que es uno de los recintos más importantes a los que la gente va para ver espectáculos y conciertos”. Así que me pregunto qué pasará con los cambios”, dijo Rathle.

Nos pusimos en contacto con ‘Bold Events’ y les preguntamos si el cierre temporal de Daily’s Place significa que se celebrarán más eventos en el VyStar Veterans Memorial Arena y si hay un lugar alternativo para conciertos y eventos durante este período.

Todavía estamos esperando su respuesta.

El último concierto en Daily’s Place antes de su cierre temporal será el de los Jonas Brothers el 30 de diciembre.

