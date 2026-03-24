Niño de dos años muere tras tiroteo durante disputa doméstico

JACKSONVILLE, Fla. — La Oficina del Sheriff de Jacksonville informa que un niño de dos años murió tras recibir un disparo anoche, luego de una disputa doméstica.
En una rueda de prensa esta madrugada, autoridades dijeron que respondieron a un reporte de disparos poco antes de la medianoche en Hillcrest, donde encontraron al menor con una herida de bala.
>>> VER ACTION NEWS JAX EN VIVO <<<
El niño fue trasladado a un hospital cercano, donde más tarde fue declarado muerto.
El hecho ocurrió en Valencia Way, un complejo de apartamentos anteriormente conocido como Eureka Gardens.
El teniente de JSO, Jacob Vorpahl, indicó que durante la disputa se detonó un arma de fuego. Poco después, una persona involucrada abandonó la escena. Hasta el momento, no se ha confirmado si esa persona fue quien disparó ni su relación con el menor.
Las autoridades señalaron que las demás personas en el lugar han estado cooperando con la investigación.
JSO aún no ha revelado la identidad de posibles sospechosos.
Contactamos a JSO para más información y estamos a la espera de respuesta.
[DESCARGA: Aplicación gratuita Action News Jax para recibir alertas sobre noticias de última hora]
[REGÍSTRATE: Noticias Action News Jax - Titulares diarios]
Haz clic aquí para descargar las aplicaciones gratuitas de noticias y clima de Action News Jax; haz clic aquí para descargar la aplicación Action News Jax Now para tu Smart TV y haz clic aquí para ver Action News Jax en vivo.