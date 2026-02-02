Nuevo Walmart Supercenter llega a Oakleaf

JACKSONVILLE, Fla. — Walmart inaugurará un nuevo Supercenter en 10000 Omni Drive, en la comunidad de Oakleaf en Jacksonville, este miércoles.

La tienda celebrará la apertura con una ceremonia a las 7:30 a. m.

La nueva ubicación ofrecerá una sección completa de supermercado, panadería, charcutería, farmacia, centro óptico y gasolinera.

>>> VER ACTION NEWS JAX EN VIVO <<<

Habrá servicios de recogida y entrega a domicilio disponibles. Se espera que el Supercenter genere 400 empleos en la región.

Durante la inauguración habrá diversas actividades, incluyendo discursos de representantes de la compañía y autoridades locales, música en vivo, muestras de productos y una tarjeta de regalo de $25 para los primeros 250 clientes.

Representantes de la compañía afirman que la apertura de esta nueva tienda tiene como objetivo satisfacer las necesidades cambiantes de los clientes y ampliar las opciones de servicio en la zona.

[DESCARGA: Aplicación gratuita Action News Jax para recibir alertas sobre noticias de última hora]

[REGÍSTRATE: Noticias Action News Jax - Titulares diarios]

Haz clic aquí para descargar las aplicaciones gratuitas de noticias y clima de Action News Jax; haz clic aquí para descargar la aplicación Action News Jax Now para tu Smart TV y haz clic aquí para ver Action News Jax en vivo.