Padre de adolescente que murió en accidente de motocicleta busca convertir su dolor en propósito

JACKSONVILLE, Fla. — Decenas de personas se reunieron en una vigilia con velas para recordar una vida que, dicen, se fue demasiado pronto.

Familiares y amigos aseguran que Brianne Haire, de 19 años, murió en un accidente de motocicleta en el puente Buckman durante el fin de semana.

El padre de Brianne, Brian Haire, enfrenta la pérdida de su hija, pero también reconoce su error. Admite que ella tuvo la culpa y ahora está decidido a evitar que otros padres pasen por lo mismo.

“Montar motocicleta se trata del trayecto”, dijo Haire. “Se trata del paisaje, del viento en el cabello, no de la velocidad”.

Es una conversación que Haire tuvo con su hija en múltiples ocasiones… una lección que desearía que ella hubiera tomado en serio.

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Hace menos de un mes, la joven de 19 años obtuvo su licencia y certificación para conducir motocicleta… siguiendo los pasos de su padre.

“Obviamente, como padre, traté de convencerla de que no lo hiciera”, dijo Haire. “Pero como mi hija, ella estaba decidida… y eso iba a pasar”.

Pero el 22 de marzo, mientras Brian estaba en su casa en Yulee, recibió una visita de la Patrulla de Carreteras de Florida que nunca olvidará.

“Me dijeron que iba por el Buckman y chocó contra la parte trasera de un SUV. Iba por encima del límite de velocidad, y al impactar, salió expulsada de la motocicleta”, dijo Haire.

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En el condado de Duval, la Oficina del Sheriff de Jacksonville dice que han ocurrido nueve muertes de motociclistas en lo que va de este año.

En comparación, hubo 42 muertes en 2025… y 32 en 2024.

Mientras decenas de personas lamentan la pérdida de la única hija de Brian, él está transformando su dolor en propósito… e intentando prevenir futuras muertes.

“Todo lo que sobre después de cubrir los gastos funerarios se destinará a cursos de seguridad y entrenamiento para nuevos conductores”, dijo Haire. “Estoy dispuesto a pagar clases con el dinero que quede. No quiero que ningún otro padre o persona tenga que pasar por lo que estoy pasando ahora”.

Brian dijo a Action News Jax que se enteró de que su hija tenía programado tomar un curso de seguridad para motociclistas el 28 de este mes.

Los planes funerarios para Brianne aún no han sido anunciados.

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