Padres de hombre de Jacksonville quedan varados en Israel por estado de emergencia

JACKSONVILLE, Fla. — Familias locales están sintiendo los efectos del aumento de tensiones en el extranjero. Un hombre de Jacksonville dice que sus padres están varados en Israel después de que se cancelaron los vuelos comerciales en medio de un estado de emergencia.

Action News Jax habló con David Malowitz, quien explicó que sus padres habían viajado a Israel para lo que se suponía sería una visita familiar de una semana. Ahora, no pueden regresar a casa.

“Digamos que en este momento no estoy muy contento con Irán”, dijo Malowitz.

Malowitz contó que la primera señal de que algo no estaba bien llegó durante una llamada telefónica con sus padres.

“Me dijeron que quizá no regresarían pronto a casa. Les pregunté qué estaba pasando y me dijeron que revisara las noticias”, explicó.

Fue entonces cuando se enteró del conflicto que se intensificaba rápidamente en el Medio Oriente.

“Es algo surrealista”, dijo.

Con los vuelos comerciales cancelados y la incertidumbre sobre el espacio aéreo en la región, Malowitz señaló que ha pasado su tiempo tratando de mantenerse en contacto con sus seres queridos.

“Hoy prácticamente fue llamar a todos los miembros de la familia. Todos estamos comunicándonos y esperando que todos estén bien”, comentó.

Action News Jax también habló con Mariam Fesist, directora ejecutiva de la Federación Judía del Noreste de Florida, quien actualmente se encuentra en Israel liderando un viaje interreligioso. En un mensaje dirigido a la comunidad de Jacksonville, aseguró que su grupo está a salvo.

“El mensaje que queremos compartir con Jacksonville es: gracias por todas las llamadas y mensajes de texto. Nos sentimos muy seguros. Estamos bien”, dijo Fesist.

Agregó: “Realmente no hemos tenido miedo y nos sentimos muy seguros aquí en Israel”.

Por ahora, Malowitz dijo que hasta que se reanuden los vuelos y sus padres puedan regresar a Jacksonville, lo único que puede hacer es esperar y mantener la esperanza.

