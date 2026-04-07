“Podríamos mejorarlo”: más eventos y shows en el boardwalk de Jax Beach

JACKSONVILLE BEACH, Fla. — Más eventos, presentaciones y oportunidades de entretenimiento podrían llegar pronto al paseo marítimo de Jacksonville Beach.

“Cosas que no sean invasivas para las personas que usan el boardwalk para caminar, montar bicicleta o comer, sino que sean un beneficio y un añadido que lo hagan un lugar aún más agradable”, dijo Hoffman.

Para residentes como Jake Dompe, la experiencia en el boardwalk deja mucho que desear.

“Quiero decir, comparado con Atlantic Beach… allá tienen como el mercado de arte y esas cosas”, dijo Dompe. “Definitivamente creo que aquí se puede mejorar.”

Y para dueños de negocios como Mark Braddock, creador de 904 Pop-Up y 8103 Clothing, lo que algunos ven como una acera tranquila frente a la playa, él lo ve como una oportunidad.

“He tenido la idea de que la gente pueda venir desde el muelle, bajar al boardwalk y llegar hasta el Seawalk Pavilion, pero también integrar mercados agrícolas… hay muchas competencias de surf aquí que ahora podrían extender un mercado de vendedores, quizás con sus patrocinadores también en el boardwalk,” dijo Braddock.

Ahora, esa visión podría convertirse en realidad.

El Concejo de Jacksonville Beach votó de manera unánime el lunes por la noche para avanzar un proyecto de ley que eliminaría restricciones que han limitado fuertemente la realización de eventos en el boardwalk desde 1946.

La alcaldesa de Jacksonville Beach, Christine Hoffman, explicó que este es el primer paso de lo que eventualmente será un programa piloto de dos años, con el objetivo de traer nuevos eventos y presentaciones al área.

“Cosas que no sean invasivas para las personas que usan el boardwalk para caminar, montar bicicleta o comer, sino que sean un beneficio y un añadido que lo haga un lugar aún más agradable,” dijo Hoffman.

El próximo evento de 904 Pop-Up de Braddock está programado para el 19 de abril en el Seawalk Pavilion, pero si el programa piloto avanza, pronto podríamos ver el boardwalk integrado en futuros eventos.

“Es un espacio excelente para caminar, solo necesita la activación adecuada para volverse más atractivo,” dijo Braddock.

El proyecto de ley está programado para una votación final el 20 de abril.

Luego se presentará legislación adicional para establecer el programa piloto y la alcaldesa Hoffman anticipa que podría ponerse en marcha en los próximos meses.

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