Señales de tráfico y tus derechos: lo que expertos recomiendan que hagan los conductores

JACKSONVILLE, Fla. — Las paradas de tráfico se encuentran entre las interacciones más comunes entre la policía y los conductores, y los expertos afirman que incluso pequeños problemas pueden llevar a los agentes a detener a alguien, a veces sin que el conductor se dé cuenta.

El exoficial de la Oficina del Sheriff de Jacksonville, Terrance Hightower, dijo que las detenciones a menudo comienzan con algo visible, incluyendo infracciones de equipamiento o comportamiento al volante.

“Puede ser algo tan simple como una matrícula vencida, una cubierta de matrícula, una luz trasera fundida, un faro fundido, conducir demasiado lento, definitivamente conducir demasiado rápido, incluso tener la radio demasiado alta”, dijo Hightower.

Hightower, quien trabajó 25 años en la Oficina del Sheriff de Jacksonville, explicó que esas observaciones dan a los agentes motivos legales para iniciar una detención.

“La causa probable justifica la detención”, dijo.

Una vez que se detiene a un conductor, los agentes suelen solicitar identificación. La forma en que un conductor responde en ese momento puede determinar lo que sucede a continuación. Este problema se destacó el año pasado en la controvertida parada de tráfico que involucró a William McNeill, la cual se intensificó después de que McNeill se negara a proporcionar su licencia y seguro.

Durante el encuentro, un agente citó múltiples razones para la detención.

Hightower dijo que negarse a cooperar en esa etapa puede cambiar rápidamente el tono del encuentro.

“Hay personas que se muestran reacias a entregar su licencia de conducir; por eso comienzan los problemas o las dificultades. Lo mejor que puedo decirles es que entreguen su licencia. Escuchen lo que dice el agente”, dijo Hightower.

El abogado de defensa criminal Chris Carson dijo que, si bien los conductores tienen derechos, la resistencia en la carretera rara vez es efectiva.

“Si la policía solicita su identificación, proporciónela”, dijo Carson.

Agregó que incluso cuando los conductores no están de acuerdo con las acciones de un agente, oponerse durante la detención puede empeorar las cosas.

“En última instancia, si la situación se intensifica hasta el punto en que le ordenan salir del coche, en ese momento no puede oponerse en la carretera porque simplemente no ganará esa batalla”, dijo Carson.

Carson dijo que las impugnaciones legales deben manejarse posteriormente en los tribunales, no durante la parada de tráfico. “Y si resulta que hay un problema legal y que el asunto nunca debió haber llegado a ese punto, en nuestra práctica legal presentamos habitualmente una moción para anular la prueba cuando creemos que hubo un registro ilegal o algo similar”, afirmó.

Una conductora comentó que la mejor opción es cooperar.

“Si no tienes nada que ocultar, ¿cuál es el problema? Simplemente entrega tu identificación”, dijo Iris Hagan, conductora local.

Los expertos señalan que comprender qué puede provocar una parada de tráfico y cómo reaccionar puede ayudar a evitar que un encuentro rutinario se convierta en algo más grave.

