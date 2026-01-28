Sulzbacher inaugura centro de salud familiar en Duval con y amplía la atención a la comunidad

JACKSONVILLE, Fla. — El miércoles, una agencia local de servicios sociales celebró la reapertura de una de sus clínicas de salud.

Sulzbacher reabrió la antigua clínica pediátrica en Sulzbacher Village, ahora llamada Centro de Salud Familiar Duval. El centro atiende a personas de todas las edades y a una gama más amplia de pacientes.

Cuando Sharicka Randall se despertó con dolor la mañana del miércoles, pensó que simplemente tendría que soportarlo y pagar una factura médica considerable.

“Me desperté a las 4:30 de la mañana con un fuerte dolor de muelas. Llamé a varios dentistas y me dijeron que tendría que gastar alrededor de mil dólares”, dijo Randall.

Pero luego se enteró de que Sulzbacher estaba reabriendo su clínica de salud pediátrica en Brentwood, ahora llamada Centro de Salud Familiar Duval, que atiende a personas de todas las edades.

“Ofrecemos servicios muy completos: medicina general, odontología, optometría, tratamiento para el abuso de sustancias y salud mental”, dijo Cindy Funkhouser, directora ejecutiva de Sulzbacher.

Funkhouser dice que su equipo decidió que este era el momento perfecto para implementar este modelo de atención familiar debido a los subsidios de la Ley de Cuidado de Salud Asequible y los recortes de fondos de Medicaid por parte del gobierno federal.

“Queremos asegurarnos de que todos sepan que tienen un lugar a donde ir, tengan seguro médico o no”, dijo Funkhouser. “Nunca rechazamos a nadie por falta de capacidad de pago”.

Para Randall, este recurso es una bendición. Aunque tiene seguro médico, sus opciones eran limitadas y costosas hasta que se enteró del centro de salud de Sulzbacher.

“Esto es muy importante porque, incluso con seguro médico, las opciones para encontrar atención dental son muy limitadas, así que esto ayudará a mucha gente”, dijo Randall.

Sulzbacher quiere dejar claro que no es necesario estar sin hogar para utilizar sus servicios de salud.

La organización planea expandir este enfoque de clínica de salud familiar a sus otras dos clínicas en un futuro cercano.

