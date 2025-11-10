Testigos describen el mortal accidente aéreo cerca del aeroparque de Keystone Heights

BRADFORD COUNTY, Fla. — Lo que comenzó como un día de homenaje se convirtió en tragedia la mañana del sábado cuando una avioneta se estrelló cerca del aeroparque de Keystone Heights, causando la muerte de un piloto de 46 años, originario de San Agustín.

Cientos de aficionados a los Jeep se habían reunido en las cercanías para una colecta de fondos en honor a los agentes del orden caídos en el cumplimiento del deber cuando ocurrió el accidente poco antes del mediodía.

Según testigos, el evento se detuvo después de que una fuerte explosión retumbara en toda la zona.

Wendy Drinkwater, quien asistía al evento de Jeep, afirma haber presenciado el accidente aéreo durante una maniobra acrobática.

“Había un avión haciendo acrobacias y ascendió verticalmente así. Empezó a descender y aterrizó de espaldas y se estrelló”, declaró Drinkwater.

Drinkwater, veterana con 20 años de experiencia en la aviación naval, incluyendo 10 años como mecánica hidráulica, afirmó que supo de inmediato que el accidente había sido fatal.

“No sobrevivió. Fue lo primero que pensé, y luego llamé al 911. Me giré hacia mi esposo y le dije: ‘Llama al 911. No estoy bromeando. Acabo de ver un accidente aéreo”, expresó.

Según la Patrulla de Carreteras de Florida, la avioneta monomotor se estrelló alrededor de las 11:00 a. m. cerca de Airport Road en Starke.

Drinkwater comentó que ella y su familia se encontraban entre los propietarios de Jeep reunidos cuando presenciaron el impacto.

“Estoy segura de que hay familiares y les envío mis más sinceras condolencias”, concluyó.

Otra testigo, Kaila Acosta, dijo que el momento fue caótico y emotivo.

“Me di la vuelta y vi una bola de fuego y humo”, recordó Acosta.

“En ese momento, me sentí impotente. Lo único que puedo hacer es enviar mis mejores deseos y oraciones a las personas que estaban cerca de la persona accidentada”.

El Departamento de Bomberos del Condado de Bradford informó que se produjo un pequeño incendio tras el accidente, pero el mismo fue controlado rápidamente.

Tanto la Administración Federal de Aviación (FAA) como la Junta Nacional de Seguridad del Transporte (NTSB) están investigando la causa del accidente.

Action News Jax se comunicó con la NTSB para obtener información actualizada, pero aún no hemos recibido ninguna novedad. Los investigadores continúan trabajando para determinar qué sucedió.

