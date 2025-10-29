Una estilista de Jacksonville sobrevive al huracán Melissa atrapada en Jamaica

JACKSONVILLE, Fla. — Sharhonda Stewart viajó a Jamaica pensando que estaría de vacaciones, ayudando a peinar a su amiga para su boda.

Ahora está atrapada en su hotel en Montego Bay, días después de la fecha prevista para su regreso a casa, soportando lo que describe como la tormenta más fuerte que jamás haya visto.

“Esto no se parece en nada a un huracán en Jacksonville”, dijo Stewart, “no se ve casi nada afuera. Solo se ve gris; el viento y la lluvia son muy fuertes”.

Stewart compartió un video en sus redes sociales en el que se veían los fuertes vientos azotando las palmeras frente a su complejo turístico. Comentó que vio cómo el viento arrancaba las hojas de las palmeras.

Su vuelo de regreso a Jacksonville debía salir el domingo pasado, pero el huracán Melissa obligó al cierre del aeropuerto y a la cancelación del vuelo.

“No nos queda otra opción que quedarnos aquí y aguantar. Me gustaría volver a casa para ver a mis hijos y a mi familia”, dijo Stewart.

Mientras Stewart se enfrenta a la tormenta, Shawntell Bell lidia con su propia tormenta de preocupaciones y ansiedad, siguiendo las noticias de la tormenta desde Jacksonville mientras su familia se refugia en Kingston, la capital de Jamaica.

“[Mi tío] me dijo que estaba mirando afuera y que daba muchísimo miedo porque los árboles volaban por todas partes”, dijo Bell. “Nunca había visto nada igual”.

Bell es dueña de “Bad Girlz Clozet”, una tienda de ropa en el Westside. Gran parte de su familia ha vivido en Jamaica toda su vida y ella ha estado intercambiando mensajes de texto con su tío desde que se enteró de la tormenta.

Bell nos contó que el último mensaje que recibió de él fue enviado alrededor de las 3:45 p. m. del martes, y decía: «Estamos experimentando el impacto más fuerte del huracán en este momento».

“Es preocupante, sobre todo porque aún no me ha respondido”, dijo Bell, “pero me gusta ser optimista”.

Algunos grupos locales ya están buscando la manera de hacer llegar suministros a las islas afectadas por el huracán Melissa y a las que podrían verse afectadas. Jimbo Stockton es uno de ellos; es un piloto voluntario que colabora con “Adventures in God’s Creation”, una organización sin fines de lucro en Jacksonville Beach.

“Queremos ir a buscar la mayor cantidad de suministros posible”, dijo Stockton.

Stockton le comentó a Action News Jax que planea enviar suministros esta semana a las islas más pequeñas cerca de Jamaica, que se espera que sean azotadas por el huracán Melissa. Planea usar su avión junto con otros pilotos voluntarios locales y sus propias aeronaves.

“Es un gran esfuerzo de equipo para ir a ayudar a la gente cuando más lo necesitan”, dijo Stockton.

Stockton solicita donaciones de suministros antes de que su equipo vuele hacia las islas. Dijo que se pueden dejar los siguientes artículos en el edificio de la organización sin fines de lucro en la 1.ª Avenida:

Lonas, inversores, bolsas de basura

Velas, encendedores, linternas

Agua, pan, huevos, fruta, mantequilla de maní, mermelada, miel, y nueces

El gobierno jamaicano ha creado un sitio web para brindar ayuda a los afectados por el huracán Melissa. Si desea donar, puede obtener más información aquí.

>>> STREAM ACTION NEWS JAX LIVE <<<

[DOWNLOAD: Free Action News Jax app for alerts as news breaks]

[SIGN UP: Action News Jax Daily Headlines Newsletter]

Click here to download the free Action News Jax news and weather apps, click here to download the Action News Jax Now app for your smart TV and click here to stream Action News Jax live.