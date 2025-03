Una madre habla años después de que su hijo muriera en un tiroteo desde un vehículo

Aún no se han realizado arrestos en relación con la muerte de Patrick Wesley Jr., un joven de 19 años que fue asesinado a tiros en el estacionamiento de su apartamento. El asesinato ocurrió en octubre de 2021 en el área de Arlington.

Desde entonces, la familia de la víctima declaró a Action News Jax Shanila Kabir que han estado trabajando para presentar el caso de Patrick Wesley Jr. en el programa de la policía de Jacksonville. Es donde le dan luz a casos que aún no se han resuelto.

>>> STREAM ACTION NEWS JAX LIVE <<<

Su madre, Angela Wesley, dijo que murió en un tiroteo desde un vehículo en Brookwood Forest Boulevard después de que el auto del sospechoso lo hubiera seguido a él y a otra persona, pero eso es todo lo que sabe más de tres años después.

“Llego a la cama llorando cada noche, y me levanto en medio de la noche con ataque de pánico gritando por mi hijo,” Así dijo Angela Wesley.

HISTORIA DE 2021: Te llevaste una parte importante de mi alma»: Una madre de Jacksonville busca respuestas tras la muerte de su hijo adolescente en octubre

Patrick ‘PJ’ Wesley Jr. cumplió 19 años, dos meses antes de su asesinato.

“Yo nunca voy a poder contar historias sobre mi hijo siendo militar. Yo nunca voy a tener historias de mi hijo en la universidad. Él nunca se va a casar.”

[DOWNLOAD: Free Action News Jax app for alerts as news breaks]

Angela Wesley dice que ella suena con el día cuando pueda enfrentar a los asesinos de su hijo en sala del tribunal y poder decirles del hombre que ellos asesinaron.

“Voy a dibujar una imagen de mi hijo y ponerla en la pared mientras están en aislamiento, para que tengan que mirarlo el resto de sus vidas”

Angela dice que su corazón está roto porque aún siguen los asesinos de su hijo libres.

[SIGN UP: Action News Jax Daily Headlines Newsletter]

Ella añade que no se va a rendir hasta que logre encontrar a los que le quitaron a la vida a su hijo, y sigue teniendo esperanza.

“Yo presto atención a lo que hace Sheriff T.K. Waters y la alcaldesa Donna Deegan. Yo siento que todo el mundo recibe justicia, menos yo.

La familia de Patrick Wesley Jr. está trabajando para reunir una recompensa y encontrar respuestas sobre el asesinato, su ser querido. Si usted, o alguien que conoce, o tiene información sobre este caso, por favor llame al número de no emergencia de la Oficina del Sheriff del Condado de JSO o deje una denuncia anónima a Crime Stoppers.

Traducido al español por Aleny Villa. Haga clic aquí para leer la historia original.

Click here to download the free Action News Jax news and weather apps, click here to download the Action News Jax Now app for your smart TV and click here to stream Action News Jax live.