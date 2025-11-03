Vecinos expresan preocupación por delincuencia tras tiroteo de adolescente a manos de la policía

JACKSONVILLE, Fla. — Un adolescente se encuentra en estado crítico después de que la Oficina del Sheriff de Jacksonville informara que uno de sus agentes se vio obligado a abrir fuego tras una persecución a alta velocidad la noche del sábado.

“Siempre hay tiroteos por aquí, casi a diario. Hubo uno la semana pasada”, declaró la vecina Tiyuana Adams a Action News Jax la noche del sábado. “Siempre hay algo que hacer por aquí, relacionado con pandillas o algo así”.

Según JSO, todo comenzó alrededor de las 6 p. m. del sábado después de un reporte de robo de auto en la zona de Brentwood, en Jacksonville, lo que derivó en una persecución a alta velocidad en Martin Luther King Jr. Parkway.

Según los investigadores, el auto, presuntamente robado, y sus ocupantes intentaron girar a la derecha en la avenida Myrtle y se desviaron hacia un negocio en Durkeeville tras chocar contra un patrullero de la JSO.

“Esto es una locura, de verdad, ¿me entiendes? Impactante para los niños de por aquí, ¿me entiendes?”, dijo el domingo el vecino Dustin Huntr. “Aquí viven sobre todo personas mayores, ¿sabes? Así que escuchar tanto ruido no es bueno para nosotros”.

La Oficina del Sheriff de Jacksonville informó que, tras el choque, las seis o siete personas que iban en el auto comenzaron a correr.

Según la policía, cuando a uno de los sospechosos, un adolescente que también iba en el auto, se le ordenó que dejara de meterse la mano en los pantalones y no obedeció, el agente le disparó varias veces. El adolescente se encuentra en estado crítico.

“Estoy harto de esto; por eso estoy listo para irme de aquí, mis hijos y yo”, declaró Adams a Action News Jax sobre la delincuencia en la zona. “Siempre tenemos que preocuparnos por esto aquí mismo”.

Todo esto ocurre después de que JSO informara que también encontraron a un hombre con múltiples heridas de bala, muerto a tiros, en la zona de Brentwood, en Jacksonville, alrededor de las 6:15 p. m. del sábado.

Ahora investigan si ambos incidentes están relacionados.

