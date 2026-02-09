Zoológico y jardín botánico de Jacksonville nominado mejor zoológico en 10Best de USA TODAY

JACKSONVILLE, Fla. — El Zoológico y Jardín Botánico de Jacksonville vuelve a estar nominado para un reconocimiento nacional.

El zoológico está nominado a Mejor Zoológico en la encuesta 10Best Readers’ Choice 2026 de USA TODAY.

El Zoológico y Jardín Botánico de Jacksonville ocupó el cuarto lugar en la encuesta Readers’ Choice de 2025.

Los nominados son “instalaciones que se destacan en el cuidado y el enriquecimiento de los animales, a la vez que facilitan interacciones significativas entre los animales y los visitantes”, según USA TODAY.

El zoológico declaró en un comunicado de prensa: “Esta nominación llega en un momento clave para el zoológico, ya que se prepara para inaugurar oficialmente el 6 de marzo el río J. Wayne y Delores Barr Weaver Manatee y la nueva entrada VyStar SkyScape, marcando el comienzo de una nueva era para la conservación, la educación y la experiencia de los visitantes”.

Entre los nominados también se encuentran el Zoológico de St. Louis y el Zoológico de San Diego. Cada zoológico nominado fue seleccionado por un panel de expertos.

La exhibición Land of the Tiger del zoológico fue reconocida en 2023 por la encuesta 10Best Readers’ Choice, ocupando el quinto lugar en la lista.

Las votaciones están abiertas desde ahora hasta el lunes 9 de marzo al mediodía (hora del este). Los 10 ganadores se anunciarán el miércoles 18 de marzo.

Los lectores pueden votar una vez al día. Para votar por el Zoológico y Jardín Botánico de Jacksonville, haga clic aquí.

