The most expensive neighborhoods in Sebastian

Homebuyers and sellers are navigating a slow and expensive housing market, with rising prices and stagnant demand keeping many on the sidelines. This comes amid rising economic uncertainty and growing wealth concentration. But luxury homes—multimillion-dollar estates, sleek penthouses, and one-of-a-kind custom builds—are still selling, even as most buyers pull back.
Most people can't afford high-end homes, although they're still fun to dream about. So, to highlight where luxury real estate is commanding the highest prices, Redfin analyzed the most expensive neighborhoods in the Sebastian metro area—and showcased a few of the area's standout listings (when possible).
Note: Redfin's analysis focused on metro areas, meaning some neighborhoods fell within smaller nearby cities. Listings and data were gathered on October 15, 2025.
#1. Oceanside (Indian River Shores, FL)
Median sale price
: $947,500 |
Median days on market
: 168 days
101 W Park Shores Cir, Vero Beach, FL 32963
- List price: $399,900
- Beds: 2 | Baths: 2 | Square feet: 1,640
- See 101 W Park Shores Cir, Vero Beach, FL 32963 on Redfin.com
1920 Frosted Turquoise Way, Wabasso Beach, FL 32963
- List price: $1,484,000
- Beds: 3 | Baths: 3 | Square feet: 2,366
- See 1920 Frosted Turquoise Way, Wabasso Beach, FL 32963 on Redfin.com
5300 Highway A1A, Vero Beach, FL 32963
- List price: $499,000
- Beds: 2 | Baths: 2 | Square feet: 1,300
- See 5300 Highway A1A, Vero Beach, FL 32963 on Redfin.com
5670 Highway A1A, Vero Beach, FL 32963
- List price: $739,000
- Beds: 2 | Baths: 3.5 | Square feet: 2,050
- See 5670 Highway A1A, Vero Beach, FL 32963 on Redfin.com
#2. The Moorings (South Beach, FL)
Median sale price
: $650,000 |
Median days on market
: 158 days
1825 Mooringline Dr, Vero Beach, FL 32963
- List price: $575,000
- Beds: 2 | Baths: 2 | Square feet: 1,880
- See 1825 Mooringline Dr, Vero Beach, FL 32963 on Redfin.com
1915 Cutlass Cove Dr, Vero Beach, FL 32963
- List price: $8,900,000
- Beds: 5 | Baths: 5.5 | Square feet: 5,663
- See 1915 Cutlass Cove Dr, Vero Beach, FL 32963 on Redfin.com
2165 Galleon Dr, Vero Beach, FL 32963
- List price: $539,900
- Beds: 2 | Baths: 2 | Square feet: 1,475
- See 2165 Galleon Dr, Vero Beach, FL 32963 on Redfin.com
940 Lantern Ln, Vero Beach, FL 32963
- List price: $1,365,000
- Beds: 4 | Baths: 5 | Square feet: 2,617
- See 940 Lantern Ln, Vero Beach, FL 32963 on Redfin.com
#3. Waterway Village (Winter Beach, FL)
Median sale price
: $561,500 |
Median days on market
: 93 days
4610 Ibis Rd, Vero Beach, FL 32967
- List price: $454,900
- Beds: 4 | Baths: 3 | Square feet: 1,970
- See 4610 Ibis Rd, Vero Beach, FL 32967 on Redfin.com
5406 Barbados Sq, Vero Beach, FL 32967
- List price: $630,000
- Beds: 4 | Baths: 4 | Square feet: 2,467
- See 5406 Barbados Sq, Vero Beach, FL 32967 on Redfin.com
5461 Barbados Sq, Vero Beach, FL 32967
- List price: $565,000
- Beds: 4 | Baths: 3 | Square feet: 2,506
- See 5461 Barbados Sq, Vero Beach, FL 32967 on Redfin.com
5640 Corsica Pl, Vero Beach, FL 32967
- List price: $443,900
- Beds: 3 | Baths: 3 | Square feet: 2,018
- See 5640 Corsica Pl, Vero Beach, FL 32967 on Redfin.com
#4. Indian River Farms (West Vero Corridor, FL)
Median sale price
: $355,000 |
Median days on market
: 82 days
10058 W Verona Cir, Vero Beach, FL 32966
- List price: $379,900
- Beds: 3 | Baths: 3 | Square feet: 1,815
- See 10058 W Verona Cir, Vero Beach, FL 32966 on Redfin.com
1050 20Th Ave, Vero Beach, FL 32960
- List price: $239,000
- Beds: 2 | Baths: 2 | Square feet: 1,394
- See 1050 20Th Ave, Vero Beach, FL 32960 on Redfin.com
1910 Westminster Cir, Vero Beach, FL 32966
- List price: $249,900
- Beds: 3 | Baths: 2 | Square feet: 1,180
- See 1910 Westminster Cir, Vero Beach, FL 32966 on Redfin.com
9897 E Villa Cir, Vero Beach, FL 32966
- List price: $285,000
- Beds: 3 | Baths: 2 | Square feet: 1,417
- See 9897 E Villa Cir, Vero Beach, FL 32966 on Redfin.com
#5. Royal Park (Vero Beach, FL)
Median sale price
: $344,000 |
Median days on market
: 133 days
551 Wall St, Vero Beach, FL 32960
- List price: $749,000
- Beds: 4 | Baths: 2 | Square feet: 2,176
- See 551 Wall St, Vero Beach, FL 32960 on Redfin.com
616 Catalina St, Vero Beach, FL 32960
- List price: $819,000
- Beds: 3 | Baths: 2 | Square feet: 1,624
- See 616 Catalina St, Vero Beach, FL 32960 on Redfin.com
645 Royal Palm Pl, Vero Beach, FL 32960
- List price: $585,000
- Beds: 3 | Baths: 2 | Square feet: 1,805
- See 645 Royal Palm Pl, Vero Beach, FL 32960 on Redfin.com
677 Royal Palm Blvd, Vero Beach, FL 32960
- List price: $130,000
- Beds: 1 | Baths: 1 | Square feet: 700
- See 677 Royal Palm Blvd, Vero Beach, FL 32960 on Redfin.com
This story was produced by Redfin Real Estate and reviewed and distributed by Stacker.