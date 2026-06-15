Buscan a conductor tras mortal atropello en Jacksonville

JACKSONVILLE, Fla. — Las autoridades investigan un trágico incidente vial luego de que una mujer fuera encontrada sin vida en plena vía pública durante la madrugada de este lunes, en lo que la policía describe como un caso de atropello y fuga.

El hallazgo se produjo alrededor de las 3:53 a.m., cuando un oficial que realizaba patrullajes de rutina localizó el cuerpo en la calzada, específicamente en la intersección de las calles 8th y W. Illinois, en el vecindario de Hogan’s Creek.

Según un comunicado de prensa de la Policía de Jacksonville, la víctima es una mujer de aproximadamente 50 años. Su cuerpo fue encontrado inconsciente en los carriles con dirección oeste de la cuadra 600 de W. 8th Street.

“La mujer presentaba lesiones consistentes con haber sido atropellada por un vehículo”, detalló el informe oficial de las autoridades.

Personal de rescate de los Bomberos de Jacksonville (Jacksonville Fire Rescue) acudió al lugar del incidente, donde lamentablemente confirmaron el deceso y la declararon muerta en la escena.

Hasta el momento, las autoridades no han revelado la identidad de la víctima ni se han brindado detalles sobre el vehículo involucrado. La policía mantiene la investigación abierta para dar con el responsable.

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