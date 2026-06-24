Buscan a menor de 15 años desaparecida en Jacksonville

La Oficina del Alguacil de Jacksonville ha solicitado la colaboración de la comunidad para localizar a Brianna Horton, una menor, de 15 años, que se encuentra desaparecida desde las primeras horas del miércoles.

De acuerdo con el reporte oficial de las autoridades, Brianna fue vista por última vez alrededor de las 3:00 a.m. cuando salía de su residencia ubicada en la calle 110, cerca de la avenida Seaboard, en el área de Wesconnett.

“Debido a su edad, queremos asegurarnos de que se encuentre a salvo”, expresó la policía en un comunicado de prensa, mostrando su preocupación por la integridad de la menor.

Descripción física de la menor

Para facilitar su identificación, las autoridades compartieron sus rasgos y la vestimenta que llevaba al momento de su desaparición:

Estatura: 5 pies y 2 pulgadas (1.57 m aprox.)

5 pies y 2 pulgadas (1.57 m aprox.) Peso: 200 libras (90 kg aprox.)

200 libras (90 kg aprox.) Rasgos: Ojos marrones y cabello negro.

Ojos marrones y cabello negro. Vestimenta: Una sudadera (hoodie) blanca con negro, pantalones cortos rojos y una mochila de color claro.

¿Tiene información?

Las autoridades instan a cualquier persona que tenga datos sobre su paradero, o que la haya visto, a comunicarse de inmediato con la Policía de Jacksonville al teléfono 904-630-0500. Cualquier detalle puede ser crucial para traerla de vuelta a casa sana y salva.

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