Cepeda acepta derrota y De la Espriella es el nuevo presidente electo

El candidato de izquierda Iván Cepeda reconoció este miércoles su derrota en las elecciones presidenciales del pasado domingo en Colombia. Mediante un mensaje especial transmitido en vivo, Cepeda aceptó el triunfo del aspirante de derecha, Abelardo de la Espriella, quien se alzó con la victoria tras obtener 12.9 millones de votos (49.78%), superándolo por menos de un punto porcentual.

“He decidido aceptar el resultado que surge de dicho proceso y que señala que Abelardo de la Espriella es el nuevo presidente de la República”, manifestó Cepeda durante su intervención.

Pese a admitir el dictamen de las urnas, el líder progresista dejó clara su postura de cara al futuro político del país. “Anuncio que emprenderé un nuevo recorrido por Colombia. No dejaremos solo al pueblo colombiano”, afirmó, añadiendo una advertencia contundente: “Colombia ha sufrido demasiado. Resistiremos cualquier intento de sometimiento autoritario”.

Un escrutinio bajo la lupa

El reconocimiento de Cepeda llega un día después de que comenzara la fase final del escrutinio nacional a cargo del Consejo Nacional Electoral (CNE), organismo encargado de consolidar las actas y resolver los reclamos pendientes. Para garantizar la legitimidad del proceso, el presidente del CNE, Cristian Quiroz, instaló las mesas de votación en un centro de eventos en Bogotá con el fin de “brindar total certeza y transparencia frente a la ciudadanía”.

Previamente, jueces de la República ejecutaron un escrutinio de “primer nivel”. Según la Registraduría Nacional, este procedimiento técnico arrojó una coincidencia casi absoluta del 99.99% con el conteo preliminar del domingo.

Los datos iniciales de la jornada electoral ya mostraban una brecha sumamente estrecha entre ambos bloques: De la Espriella lideraba con el 49.66% de los sufragios frente al 48.70% de Cepeda, registrando una diferencia de algo más de 250,800 votos. Con esta declaración, se cierra un tenso capítulo electoral y arranca el periodo de transición hacia el nuevo gobierno.

Mira aquí el mensaje completo de Cepeda

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