Ciclista muere atropellada por un chofer que se fue a la fuga en Palatka

PALATKA, Fla. — Una joven de 27 años, originaria de Gainesville, perdió la vida la noche del pasado lunes tras ser embestida por un automóvil mientras andaba en bicicleta en la localidad de Palatka, según informó la Patrulla de Carreteras de Florida (FHP).

El trágico suceso ocurrió aproximadamente a las 9:45 p.m. en la cuadra 7300 de St. Johns Avenue, cerca de Wes Larson Boulevard. De acuerdo con el reporte oficial de las autoridades, un vehículo Kia Forte del año 2020 transitaba en dirección oeste por St. Johns Avenue cuando se desvió bruscamente hacia el carril izquierdo de la vía de dos sentidos, impactando de frente a la ciclista.

El conductor del vehículo, identificado preliminarmente en el reporte de la FHP como un hombre de 35 años, huyó de la escena a pie inmediatamente después del choque.

Los servicios de emergencia acudieron al lugar del accidente, donde la víctima fue declarada muerta debido a la gravedad de las heridas.

Hasta el momento, las autoridades mantienen una investigación activa para dar con el paradero del sospechoso. La FHP ha solicitado la colaboración de la ciudadanía, pidiendo que cualquier persona que tenga información sobre el choque o la identidad del conductor del Kia se comunique de inmediato con la policía.

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