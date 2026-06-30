Corte Suprema de EEUU avala veto a atletas trans en deportes de escuelas

En una decisión de gran trascendencia, la Corte Suprema de Justicia de los Estados Unidos respaldó este martes las leyes de Idaho y Virginia Occidental que prohíben a las atletas transgénero competir en los equipos deportivos de escuelas públicas y universidades que correspondan a su identidad de género.

Con una votación de 6-3, los magistrados revirtieron los fallos de los tribunales inferiores que inicialmente habían favorecido a las atletas transgénero que impugnaron dichas restricciones, según informó The Associated Press.

El juez Brett Kavanaugh fue el encargado de redactar la opinión de la mayoría. A su voto se sumaron el presidente del tribunal, John Roberts, junto a los magistrados Clarence Thomas, Samuel Alito, Neil Gorsuch y Amy Coney Barrett.

El máximo tribunal dictaminó que las instituciones educativas tienen la facultad de determinar la elegibilidad para los equipos deportivos femeninos basándose estrictamente en el sexo biológico de los participantes. Asimismo, el fallo estipula que las prohibiciones estatales aplicadas en Idaho y Virginia Occidental no vulneran la Constitución ni el Título IX, la ley federal que prohíbe la discriminación por motivos de sexo en el ámbito educativo.

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