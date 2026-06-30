Corte Suprema frena a Trump y protege la ciudadanía por nacimiento

En una decisión histórica, la Corte Suprema de Justicia de Estados Unidos bloqueó este martes la orden ejecutiva del presidente Donald Trump que buscaba poner fin a la ciudadanía por nacimiento, marcando el fallo más trascendental del alto tribunal en este período.

La medida, firmada por Trump en el primer día de su segundo mandato bajo el título “Protegiendo el significado y el valor de la ciudadanía estadounidense”, pretendía excluir del derecho constitucional a los hijos de personas en situación ilegal o temporal. El argumento del mandatario apuntaba a que dichos padres no están “sujetos a la jurisdicción” del país. De haber prosperado, la orden habría afectado a más de un cuarto de millón de bebés que nacen cada año en territorio estadounidense, según datos del Migration Policy Institute y la Universidad Estatal de Pensilvania.

Sin embargo, el tribunal de mayoría conservadora determinó la legalidad de la orden y mantuvo el bloqueo que ya habían impuesto de forma unánime tribunales de todo el país, por lo que la restricción nunca llegó a entrar en vigor.

El peso de la 14ª Enmienda y el “Jus Soli”

La decisión del tribunal ratifica la vigencia del “jus soli” (derecho de suelo), un principio legal que otorga la ciudadanía a cualquier persona nacida en el territorio nacional, sin importar el estatus migratorio de sus padres. En EE. UU., este derecho está blindado por la 14.ª Enmienda de la Constitución desde 1868, la cual establece textualmente:

“Todas las personas nacidas o naturalizadas en Estados Unidos y sujetas a su jurisdicción, son ciudadanos de Estados Unidos y del Estado en el que residen”.

Este principio contrasta con el “jus sanguinis” (derecho de sangre), sistema predominante en Europa y la mayor parte del mundo, donde la ciudadanía se hereda exclusivamente por los lazos de consanguinidad de los padres.

El panorama global de la ciudadanía

Aunque el presidente Trump ha afirmado reiteradamente que Estados Unidos es la única nación con este sistema, los datos demuestran lo contrario. Un análisis del Pew Research Center detalla la realidad global de este derecho:

Región / Estatus Países Leyes similares a EE. UU. 32 países (principalmente en el continente americano). Versiones más restrictivas 50 países a nivel global. Excepciones en América Colombia, Haití, República Dominicana, Surinam y Guayana Francesa (no lo otorgan). África y Asia (Jus Soli) Guinea-Bisáu, Gambia, Lesoto, Azerbaiyán, Pakistán y Nepal.

El complejo camino para cambiar la Constitución

El fallo de la Corte Suprema deja claro que un decreto presidencial no tiene el poder de anular un derecho constitucional. De acuerdo con el Artículo 5 de la Constitución y los Archivos Nacionales, para modificar la Carta Magna se requieren mecanismos de consenso absoluto:

Vía Legislativa: Una votación a favor de dos tercios tanto en la Cámara de Representantes como en el Senado, lo que obliga a un acuerdo bipartidista.

Una votación a favor de dos tercios tanto en la Cámara de Representantes como en el Senado, lo que obliga a un acuerdo bipartidista. Convención Constitucional: Una convocatoria por parte de dos tercios de las legislaturas estatales (un método que jamás se ha utilizado para aprobar ninguna de las 27 enmiendas vigentes).

Cabe destacar que, en caso de que una enmienda logre ser aprobada por el Congreso o una convención, el proceso no requiere la firma ni la aprobación del presidente, sino que se envía directamente a la Oficina del Registro Federal para su publicación.

>>> VER ACTION NEWS JAX EN VIVO <<<

[DESCARGA: Aplicación gratuita Action News Jax para recibir alertas sobre noticias de última hora]

[REGÍSTRATE: Noticias Action News Jax - Titulares diarios]

Haz clic aquí para descargar las aplicaciones gratuitas de noticias y clima de Action News Jax; haz clic aquí para descargar la aplicación Action News Jax Now para tu Smart TV y haz clic aquí para ver Action News Jax en vivo.