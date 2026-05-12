Día de Primera Alerta del Tiempo: martes lluvioso en camino

JACKSONVILLE, Fla. — El equipo de meteorología Primera Alerta del Tiempo de Action News Jax ha declarado este martes como un Día de Primera Alerta del Tiempo debido a fuertes lluvias.

En la mañana del martes se espera lluvia generalizada con impacto durante el trayecto matutino al trabajo y la escuela. También podrían registrarse algunas tormentas aisladas.

El mayor impacto del día será la lluvia intensa, acompañada de rayos en algunas áreas. Además, podrían presentarse ráfagas de viento con algunas tormentas al sur de la Interestatal 10.

Las temperaturas máximas del martes estarán entre los 70 bajos y medios.

La lluvia y algunas tormentas podrían continuar durante la tarde y la noche.

Se espera acumulación de lluvia entre 1 y 2 pulgadas hasta el martes en la noche, aunque algunos vecindarios podrían recibir entre 2 y 4 pulgadas hasta temprano el miércoles.

Podrían registrarse inundaciones menores en calles y zanjas, además de inundaciones urbanas temporales este martes. No se espera inundación significativa debido a la sequía prolongada, pero suficiente lluvia en poco tiempo podría causar acumulación de agua en zonas urbanas, especialmente si las lluvias más fuertes coinciden con la marea alta cerca de la costa (aproximadamente a las 5:15 a. m. y 5:45 p. m.).

Algunos aguaceros podrían continuar hasta el miércoles antes de que las condiciones comiencen a secarse. Las máximas el miércoles estarán en los bajos 80 grados.

PRONÓSTICO DE LOS PRÓXIMOS 7 DÍAS:

MARTES: Día de Primera Alerta del Tiempo – Nublado con periodos de lluvia y tormentas aisladas. Máxima: 75

MARTES EN LA NOCHE: Mayormente nublado, lluvias aisladas. Mínima: 67

MIÉRCOLES: Parcialmente nublado, algunos aguaceros. 67/81

JUEVES: Parcialmente soleado. 65/85

VIERNES: Mayormente soleado. 55/85

SÁBADO: De mayormente a parcialmente soleado. 63/89

DOMINGO: Mayormente soleado. 67/91

LUNES: Parcialmente soleado. 68/91

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