Deportes, 14 de mayo

Jacksonville, Fla. — Ya comenzó la cuenta regresiva para el mundial 2026.

Telemundo ya reveló cómo será su cobertura del torneo.

Telemundo transmitirá los 104 partidos del mundial en vivo y en español. Con más de 700 horas de cobertura desde las 16 sedes. Los juegos se podrán ver por telemundo, y peacock. Además de análisis y contenido especial durante los 39 días de competencia.

Los Jaguars ya conocen a sus rivales para los juegos de Londres en 2026.

Jacksonville jugará dos partidos consecutivos en Inglaterra.

Primero ante los Eagles el 11 de octubre en el Tottenham Hotspur Stadium y una semana después, el 18 de octubre, frente a los Texans en Wembley.

Será la tercera vez que los Jags disputan dos juegos seguidos en Londres; ahora como campeones defensores de la AFC Sur.

Ambos partidos comenzarán a las 9:30 de la mañana, hora del este.

Y dejando el fútbol americano a un lado. Una triste pérdida sacude a la NBA. Los Memphis Grizzlies confirmaron este martes la muerte de su jugador Brandon Clarke a los 29 años.

El equipo no reveló la causa del fallecimiento, aunque NBC Los Ángeles reportó que las autoridades investigan el caso como una posible sobredosis.

Clarke jugó siete temporadas con Memphis tras ser seleccionado en el draft de 2019 y fue recordado por la NBA y sus compañeros como un líder muy querido dentro y fuera de la cancha. Yo soy Jordana Elias y esto fue su segmento de deportes en Jacksonville.

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