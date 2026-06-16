Dos bomberos heridos tras feroz incendio en el norte de Jacksonville

JACKSONVILLE, Fla. — Un incendio registrado a tempranas horas de la mañana de este martes en el norte de la ciudad movilizó a los equipos de emergencia y dejó a dos miembros del Departamento de Bomberos y Rescate de Jacksonville (JFRD) lesionados.

El siniestro comenzó aproximadamente a las 5:32 a.m. en una residencia ubicada en Percy Creek Drive. Al llegar al lugar, los bomberos se encontraron con una situación compleja que requirió un despliegue inmediato para contener el fuego.

Afortunadamente, las autoridades confirmaron que las lesiones de ambos bomberos son de carácter menor. De igual forma, ambos fueron trasladados a un hospital de la zona por motivos de precaución para recibir una evaluación médica completa.

Por otro lado, el JFRD informó que la vivienda se encontraba completamente deshabitada en el momento en que se desató el fuego, por lo que no se registraron civiles heridos ni víctimas que lamentar. Sin embargo, el inmueble no corrió con la misma suerte y sufrió daños estructurales significativos debido a la intensidad de las llamas.

Actualmente, las causas exactas del siniestro siguen siendo un misterio. El caso ya está en manos del mariscal de incendios del estado, quien lidera la investigación para determinar qué originó el fuego.

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