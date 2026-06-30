FSCJ estrena moderno laboratorio de barbería en su campus de Kent

JACKSONVILLE, Fla. — En un esfuerzo por responder a la alta demanda laboral de la región, el Florida State College at Jacksonville (FSCJ) inauguró un nuevo y moderno laboratorio de barbería en su campus de Kent.

Este nuevo espacio está diseñado para ofrecer a los estudiantes acceso a tecnología de vanguardia y recursos de última generación. La infraestructura les permitirá obtener una experiencia totalmente práctica, elemento clave mientras se preparan para enfrentar el examen de certificación estatal.

Para la realización de este proyecto, el programa fue galardonado con una subvención de $40,000 dólares, fondos que impulsaron la expansión y equipamiento del aula.

“Esta iniciativa refleja nuestro compromiso continuo de satisfacer las necesidades cambiantes de nuestra comunidad”, afirmó el presidente de la institución, el doctor John Avendano.

“Esta subvención nos permite expandir uno de nuestros programas de alta demanda. Los estudiantes no solo adquirirán habilidades valiosas para atender a sus clientes, sino también la base necesaria para emprender su propio negocio”, añadió Avendano.

El programa de Certificado Profesional en Barbería (C.C.) de FSCJ tiene como objetivo principal capacitar a los alumnos para que se incorporen de forma inmediata al mercado laboral una vez que aprueben con éxito el Examen de Licencia de Barbería de Florida.

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