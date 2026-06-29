Guía completa para disfrutar de los fuegos artificiales este 4 de julio

El Día de la Independencia está a la vuelta de la esquina y el cielo del noreste de Florida y el sureste de Georgia se iluminará con espectaculares exhibiciones de fuegos artificiales. Si estás planeando dónde celebrar este sábado 4 de julio, aquí tienes la guía completa con horarios y actividades por condado:

Noreste de Florida

Condado de Clay

Keystone Heights: La celebración anual en Keystone Beach contará con comida, desfile y una carrera 5K. Los fuegos artificiales serán a las 9:00 p.m. Los brazaletes de acceso cuestan $1 para residentes y $2 para no residentes de forma anticipada (llamar al 352-473-4807), o $3 el mismo día.

La celebración anual en Keystone Beach contará con comida, desfile y una carrera 5K. Los fuegos artificiales serán a las 9:00 p.m. Los brazaletes de acceso cuestan $1 para residentes y $2 para no residentes de forma anticipada (llamar al 352-473-4807), o $3 el mismo día. Orange Park: El evento gratuito American Pride 4th of July regresa a Moosehaven a partir de las 5:00 p.m. Habrá música en vivo, camiones de comida y pirotecnia sobre el río St. Johns al atardecer.

Condado de Duval

Jacksonville: Los fuegos artificiales de la ciudad se lanzarán a las 9:00 p.m. a lo largo de la ribera del río. Las festividades comienzan a las 4:00 p.m. con música en vivo, comida y arte local.

Los fuegos artificiales de la ciudad se lanzarán a las 9:00 p.m. a lo largo de la ribera del río. Las festividades comienzan a las 4:00 p.m. con música en vivo, comida y arte local. Jacksonville Beach: Para conmemorar el 250.º aniversario de Estados Unidos, los fuegos artificiales se lanzarán desde el muelle (504 1st St. N.) a las 9:00 p.m.

Condado de Nassau

Fernandina Beach: El evento Light Up Amelia arranca a las 6:00 p.m. y los fuegos artificiales iluminarán la noche a partir de las 9:00 p.m.

Condado de St. Johns

St. Augustine: El tradicional “Fireworks Over The Matanzas” ofrecerá un espectáculo aéreo de 20 minutos sobre la bahía de Matanzas a las 9:00 p.m., musicalizado con temas patrióticos. Se podrá apreciar perfectamente entre el Castillo de San Marcos y el Puente de los Leones. El entretenimiento comenzará a las 6:00 p.m.

Condado de Columbia

Lake City: La feria de las festividades del 250.º aniversario se traslada a Florida Gateway Fairgrounds desde las 5:00 p.m. Contará con un show de luces láser a las 9:15 p.m., seguido de los fuegos artificiales a las 9:30 p.m.

Condado de Putnam

Palatka: Riverfront Park tendrá música, camiones de comida, zona infantil y un desfile de botes desde las 4:00 p.m. La pirotecnia está programada para las 9:30 p.m.

Condado de Union

Lake Butler: El Club Rotario local organizará la celebración en Lakeside Park con una exhibición de autos, camiones de comida y diversos vendedores locales.

Sureste de Georgia

Condado de Camden

St. Marys: Como parte de su Festival de Independencia, se lanzarán fuegos artificiales sobre el río St. Marys al atardecer. El evento es gratuito y abierto al público.

Condado de Glynn

Brunswick: Disfruta de una celebración al estilo antiguo en el Mary Ross Waterfront Park a partir de las 6:00 p.m.

Disfruta de una celebración al estilo antiguo en el Mary Ross Waterfront Park a partir de las 6:00 p.m. Jekyll Island: Los fuegos artificiales frente a la playa comenzarán alrededor de las 9:00 p.m. Se recomienda llegar temprano a zonas como Great Dunes Beach Park u Oceanview Beach Park. IMPORTANTE: La tarifa de estacionamiento diario aumentará $5 este día (los pases anuales no se ven afectados).

Los fuegos artificiales frente a la playa comenzarán alrededor de las 9:00 p.m. Se recomienda llegar temprano a zonas como Great Dunes Beach Park u Oceanview Beach Park. Sea Island: Exclusivo para huéspedes y residentes de Sea Island, con múltiples actividades programadas en The Cloister y el Beach Club.

Exclusivo para huéspedes y residentes de Sea Island, con múltiples actividades programadas en The Cloister y el Beach Club. St. Simons Island: El show pirotécnico se llevará a cabo a las 9:00 p.m. en Neptune Park.

>>> VER ACTION NEWS JAX EN VIVO <<<

[DESCARGA: Aplicación gratuita Action News Jax para recibir alertas sobre noticias de última hora]

[REGÍSTRATE: Noticias Action News Jax - Titulares diarios]

Haz clic aquí para descargar las aplicaciones gratuitas de noticias y clima de Action News Jax; haz clic aquí para descargar la aplicación Action News Jax Now para tu Smart TV y haz clic aquí para ver Action News Jax en vivo.