Juez prohíbe arrestos de ICE en cortes de inmigración de todo el país

En lo que representa un duro revés judicial para la agenda migratoria de Donald Trump, un juez federal de Estados Unidos prohibió este martes al gobierno federal realizar arrestos en los tribunales de inmigración, ordenando el fin inmediato de una práctica implementada poco después de que el mandatario asumiera el cargo el año pasado.

El juez federal Casey Pitts, con sede en San Francisco, anuló la medida argumentando que la revocación de la antigua política de no realizar arrestos en estos recintos careció por completo de un proceso de análisis. Según el magistrado, las autoridades federales ignoraron deliberadamente el “efecto disuasorio” que estas detenciones provocan en las personas que tienen la obligación legal de asistir a sus audiencias judiciales.

“Durante 80 años, el Congreso ha ordenado a las agencias federales que piensen antes de actuar”, escribió Pitts en su fallo, invocando la Ley de Procedimiento Administrativo de 1946, la cual exige que las agencias justifiquen legalmente sus acciones. “Exige que una agencia, al menos, ofrezca razones sólidas para seguir el rumbo que eligió seguir”.

Detenciones en los pasillos judiciales

Desde el cambio de política bajo la administración de Trump, las audiencias migratorias en todo el país solían concluir con la desestimación de casos por parte del gobierno. Esto preparaba el terreno para que agentes de ICE vestidos de civil detuvieran a los inmigrantes en los pasillos de los tribunales, operando en coordinación directa con abogados del Departamento de Seguridad Nacional (DHS).

Este fallo marca el segundo golpe legal contra dicha estrategia desde el pasado mes de mayo, cuando un juez federal de Nueva York prohibió las detenciones en las cortes de ese estado. Sin embargo, esta nueva resolución del juez Pitts —quien fue nombrado por el expresidente Joe Biden— tiene un impacto mucho mayor al invalidar la política en todo el territorio nacional. Además, el magistrado reprochó al gobierno el mantener a los detenidos en celdas cercanas por tiempos que superaban el límite legal de 12 horas.

Reacción del gobierno

La respuesta de la administración no se hizo esperar. James Percival, director jurídico del DHS, criticó duramente la decisión y la calificó como una extralimitación de funciones por parte del tribunal.

“Cuando un juez condena a un acusado, el acusado queda bajo custodia. Si un juez de inmigración ordena la expulsión de un extranjero, debería ocurrir lo mismo”, manifestó Percival a través de internet. “Que un juez de distrito ordene lo contrario es un activismo judicial descarado al servicio de una agenda antiestadounidense de fronteras abiertas”.

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