Piloto cubano se declara no culpable en Miami por derribar avionetas

Miami, Fla. — El exteniente coronel y expiloto de la Fuerza Aérea Cubana, Luis Raúl González Pardo Rodríguez, se declaró no culpable del cargo de conspiración para matar ciudadanos estadounidenses durante su primera comparecencia ante una corte federal de Miami.

El caso está directamente vinculado al derribo de dos avionetas civiles de la organización Hermanos al Rescate, ocurrido el 24 de febrero de 1996 sobre el Estrecho de la Florida, un incidente que cobró la vida de cuatro personas (tres ciudadanos estadounidenses y un residente).

Esta nueva acusación representa un escenario legal mucho más grave que el proceso migratorio que González Pardo enfrentó recientemente aquí en Jacksonville, donde fue condenado por ocultar su pasado militar al solicitar la residencia permanente.

Durante la audiencia de este martes, la fiscalía advirtió sobre la gravedad del cargo actual, el cual conlleva:

Una posible condena máxima de cadena perpetua.

Una multa de hasta 250 mil dólares.

Por lo pronto, la fiscalía solicitó que el acusado permanezca detenido mientras avanza el proceso, una condición que fue aceptada por la defensa, por lo que continuará bajo custodia federal.

Procedimiento habitual y posibles escenarios

El abogado Alfredo Izaguirre, analista independiente del caso, explicó que esta declaración es el paso estándar en la primera comparecencia.

“Siempre que un acusado va a la corte por primera vez, el abogado lo declara no culpable y dice que va a ir a juicio. Luego, la fiscalía entrega las pruebas y ahí se decide el camino a seguir”, aseveró Izaguirre.

El experto también apuntó a una ventana estratégica: González Pardo podría buscar un acuerdo de cooperación con el gobierno estadounidense. “Lo que él podría hacer es testificar en contra de otros acusados, incluido Raúl Castro, y a cambio, le rebajarían la sentencia”, indicó.

Defensa pública e inicio del proceso

Durante la sesión, el exmilitar afirmó ante la jueza que no trabaja desde que fue detenido hace nueve meses, que carece de ingresos y que no tiene ahorros significativos. Al evaluar su situación financiera, la corte le asignó al defensor de oficio Juan Michelin. Aunque Michelin no dio declaraciones ante las cámaras, confirmó que sostendrá su primer encuentro formal con el detenido este miércoles.

Con este paso, el caso entra en la fase de intercambio de pruebas. El tribunal ya ordenó a la fiscalía entregar a la defensa toda la evidencia disponible, incluyendo aquella que pueda favorecer al acusado, con miras a la preparación de un eventual juicio.

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