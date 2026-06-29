Terremotos en Venezuela: Cifra de muertos supera los 1,700 y heridos 5,034

El gobierno de Venezuela confirmó este lunes un panorama devastador tras los potentes terremotos de magnitud 7.2 y 7.5 que sacudieron al país el pasado miércoles. Según el balance oficial más reciente, la cifra de fallecidos ha ascendido a 1,719 personas, mientras que el número de heridos ya alcanza los 5,034.

El presidente de la Asamblea Nacional, Jorge Rodríguez, fue el encargado de ofrecer los preocupantes datos, detallando además que se han identificado formalmente a 15,866 personas en condición de damnificadas.

Ciudades colapsadas y miles de desaparecidos

La situación más crítica se concentra en La Guaira y Caracas, identificadas como dos de las ciudades más afectadas por los sismos. En ambas localidades, el impacto visual y humanitario es desgarrador: edificios enteros se derrumbaron por completo, dejando toneladas de escombros bajo las cuales se presume que aún hay vida.

Una de las mayores preocupaciones de las autoridades radica en que al menos 68,900 personas permanecen desaparecidas, una cifra alarmante que mantiene en vilo a miles de familias.

Solidaridad e internacionales al rescate

Frente a la magnitud de la catástrofe, la comunidad internacional ha reaccionado con rapidez. Rescatistas y especialistas de países como El Salvador, México, Estados Unidos y España ya se encuentran en el terreno, desplegando esfuerzos contrarreloj junto a los cuerpos de seguridad locales.

Las autoridades venezolanas enfatizaron que la prioridad absoluta sigue siendo la búsqueda y localización de sobrevivientes, mientras continúan arribando al país nuevos equipos internacionales de rescate y cargamentos de ayuda humanitaria para atender la emergencia.

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