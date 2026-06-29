Terremotos en Venezuela: NASA estima 59,000 edificios afectados

El devastador doble terremoto que sacudió recientemente a Venezuela podría haber dejado un saldo aproximado de 58,870 edificios dañados o destruidos. Así lo revela una primera evaluación experimental rápida realizada por la NASA, basada en el análisis de imágenes satelitales de la región afectada.

A pesar del impactante número, la agencia espacial estadounidense ha hecho un llamado a la cautela, destacando en sus redes sociales que se trata de un “producto preliminar elaborado a los pocos días del suceso y aún no ha sido validado”.

Radiografía del desastre desde el espacio

Para trazar este mapa de daños, los expertos del Sistema de Información Geográfica Earthdata (EGIS) de la NASA utilizaron la tecnología de radar del satélite Sentinel-1, perteneciente al programa europeo de observación de la Tierra, Copernicus.

Los analistas compararon datos recopilados antes del sismo con dos conjuntos de imágenes tomados tras la catástrofe:

Zona Occidental: Datos del 24 de junio (22:50 GMT) centrados cerca del epicentro, afectando a las localidades de San Felipe y Yumare.

Datos del 24 de junio (22:50 GMT) centrados cerca del epicentro, afectando a las localidades de San Felipe y Yumare. Zona Capital: Datos del 25 de junio (10:16 GMT) que abarcan el área metropolitana de Caracas, incluyendo sectores densamente poblados como Petare y Antímano.

Dato clave: La estimación de los casi 59,000 edificios afectados se calculó tras el último paso del satélite el pasado 25 de junio.

Cooperación internacional y deformación de la Tierra

La respuesta científica no se ha hecho esperar. El Sistema de Coordinación de Respuesta ante Desastres de la NASA ya se encuentra activo para suministrar mapas adicionales a medida que se procesen los datos.

Por su parte, la Agencia Espacial Europea (ESA) se ha sumado a los esfuerzos utilizando el mismo satélite para medir la deformación del terreno con precisión milimétrica. A través de un interferograma —que compara la superficie terrestre entre el 18 y el 25 de junio—, se ha evidenciado una enorme cicatriz que se extiende desde Caracas hasta la ciudad de Puerto Cabello, cubriendo una franja de unos 210 kilómetros de longitud.

El fenómeno sísmico que originó esta emergencia consistió en un sismo principal de magnitud 7.5, el cual estuvo precedido momentos antes por un temblor preliminar de magnitud 7.2, una combinación inusual y destructiva que ha puesto en jaque a la infraestructura del centro-norte del país.

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