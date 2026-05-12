Todo lo que debe saber del IRONMAN en Jacksonville: seguridad, rutas y tráfico

JACKSONVILLE, Fla. — Jacksonville se alista para recibir este sábado su primer evento IRONMAN, con la participación de más de 1,900 atletas que estarán nadando, pedaleando y corriendo por distintas zonas de la ciudad.

La Oficina del Sheriff de Jacksonville informó que más de 500 agentes estarán trabajando para mantener la seguridad durante el evento.

La competencia arranca a las 7:30 de la mañana con una natación de 2.4 millas en el río St. Johns.

IRONMAN Swim Course (IRONMAN)

Luego, los atletas recorrerán 112 millas en bicicleta pasando por áreas como San Marco, Southside, Nocatee y Ponte Vedra.

IRONMAN Bike Course (IRONMAN)

El reto termina con una carrera de 26.2 millas por Downtown y Riverside.

IRONMAN Run Course (IRONMAN)

Si tiene planes para el sábado, tome nota: habrá cierres y retrasos en varias carreteras durante gran parte del día, así que se recomienda salir con tiempo.

Y para quienes planean navegar, parte del río St. Johns, entre Metropolitan Park y Memorial Park, estará cerrado desde las 7 de la mañana hasta las 11 a. m. del sábado.

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