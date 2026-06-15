Trump festeja sus 80 años con histórica cartelera de la UFC

WASHINGTON D.C. — En un hecho sin precedentes para la política y el deporte mundial, el presidente Donald Trump celebró su 80mo cumpleaños transformando el South Lawn de la Casa Blanca en una colosal arena de la UFC. El Servicio de Parques Nacionales coordinó una inversión superior a los $60 millones y decenas de miles de horas de trabajo para edificar una estructura tipo platillo volador que albergó el evento coestelar UFC Freedom 250.

La histórica velada no solo coincidió con el cumpleaños presidencial y el 250º aniversario de la Declaración de Independencia, sino que arrancó apenas horas después de que Estados Unidos e Irán alcanzaran un acuerdo para poner fin a la guerra y reabrir el estratégico estrecho de Ormuz, inyectando un alivio inmediato a la economía global.

De la Oficina Oval directo a la jaula

La pasarela de los peleadores rompió todos los moldes tradicionales: salieron directamente de la Oficina Oval, flanqueados por retratos presidenciales, socorristas y receptores de la Medalla de Honor. El mandatario y el jefe de la UFC, Dana White, inauguraron la cartelera caminando hacia el balcón del Salón Azul bajo una dosis de patriotismo de alto octanaje, acompañados por la Banda de los Marines y un sobrevuelo espectacular de los Blue Angels y los Thunderbirds.

Ante más de 4,000 selectos aficionados —incluidos los CEOs tecnológicos Mark Zuckerberg (Meta) y David Ellison (Paramount Skydance)— el octágono vibró con combates de antología:

Justin Gaethje se baña en oro: El estadounidense de 37 años dio la gran sorpresa (no favorito 6-1) al unificar el título de peso ligero (155 libras) tras vencer al hispano-georgiano Ilia Topuria por detención médica en el cuarto asalto, tras una batalla sangrienta que provocó el clamor de “¡déjenlos pelear!” . Gaethje celebró con una voltereta desde lo alto de la jaula y charló de cerca con Trump.

El estadounidense de 37 años dio la gran sorpresa (no favorito 6-1) al unificar el título de peso ligero (155 libras) tras vencer al hispano-georgiano Ilia Topuria por detención médica en el cuarto asalto, tras una batalla sangrienta que provocó el clamor de . Gaethje celebró con una voltereta desde lo alto de la jaula y charló de cerca con Trump. Ciryl Gane imponente: El francés castigó a Alex Pereira para ganar por TKO en el segundo asalto, reclamando el cinturón interino de peso pesado y asegurando su revancha contra Tom Aspinall.

El francés castigó a Alex Pereira para ganar por TKO en el segundo asalto, reclamando el cinturón interino de peso pesado y asegurando su revancha contra Tom Aspinall. Bo Nickal y Sean O’Malley brillan: Nickal (peso mediano) venció por TKO a Kyle Daukaus y saltó de la jaula para saludar al presidente, mientras que O’Malley festejó con un nocaut de walk-off .

Nickal (peso mediano) venció por TKO a Kyle Daukaus y saltó de la jaula para saludar al presidente, mientras que O’Malley festejó con un nocaut de . El trago amargo: Derrick Lewis, quien asistió por invitación personal y directa de Trump, cayó derrotado por TKO ante un implacable Josh Hokit, quien extendió su récord a 10-0.

“Oigan, soy de Estados Unidos, hace 250 años éramos mucho más que no favoritos 6-1. Sé que eso fue absolutamente legendario porque ni siquiera puedo creerlo”, declaró un emocionado Justin Gaethje tras colgarse la bandera norteamericana.

0 of 19 UFC Freedom 250: Diego Lopes of Brazil reacts to his win against Steve Garcia in a middleweight fight during the UFC Freedom 250 event on the South Lawn at the White House. (Cooper Neill/Zuffa LLC) Freedom 250: The U.S. Navy Blue Angels and U.S. Air Force Thunderbirds perform a Super Delta formation flyover during the national anthem at the UFC Freedom 250 Fan Fest. (Cooper Neill/Zuffa LLC) UFC Freedom 250: President Donald Trump speaks with Josh Hokit after the heavyweight's victory at the Freedom 250 event. (Chris Unger/Zuffa LLC) Freedom 250: President Donald Trump and UFC President Dana White walk out of the White House onto the South Lawn for the UFC Freedom 250 card on June 14. (Chip Somodevilla/Getty Images) Freedom 250: Diego Lopes celebrates after defeating Steve Garcia. (Chip Somodevilla/Getty Images) UFC Freedom 250: President Donald Trump and first lady Melania Trump attend the UFC Freedom 250 event on the South Lawn at the White House. (Jeff Bottari/Zuffa LLC) Freedom 250: Josh Hokit, right, connects against Derrick Lewis during their heavyweight fight. (Jeff Bottari/Zuffa LLC) Freedom 250: Bo Nickal and Kyle Daukaus battle during a middleweight fight. (Chris Unger/Zuffa LLC) Freedom 250: Ciryl Gane of France celebrates after his victory in the heavyweight division. (Jeff Bottari/Zuffa LLC) Freedom 250: Ciryl Gane of France rocks Alex Pereira of Brazil during their bout on Sunday. (Jeff Bottari/Zuffa LLC) Freedom 250: Sean O'Malley, right, lands a punch against Aiemann Zahabi of Canada during a bantamweight bout. (Jeff Bottari/Zuffa LLC) Freedom 250: Justin Gaethje celebrates after defeating Georgia's Ilia Topuria. (Pool/Getty Images) UFC Freedom 250: Sean O'Malley reacts to his win against Aiemann Zahabi of Canada. (Jeff Bottari/Zuffa LLC) UFC Freedom 250: Bo Nickal reacts to his win in his middleweight bout at the UFC Freedom 250. (Jeff Bottari/Zuffa LLC) Freedom 250: Ciryl Gane connects against Alex Pereira in a heavyweight interim title bout. (Chip Somodevilla/Getty Images) Freedom 250: Ilia Topuria is helped out of the octagon after losing to Justin Gaethje in a lightweight title bout. (Andrew Harnik/Getty Images)

Caos y expulsión en la Ellipse

Mientras la exclusividad se vivía en el jardín presidencial, miles de fanáticos presenciaron los combates a través de pantallas gigantes en la cercana Ellipse. Sin embargo, la nota discordante de la noche la puso el polémico campeón de peso mediano de la UFC, Sean Strickland.

Al no contar con boleto para el recinto principal, Strickland causó tal revuelo y desorden entre la multitud que la Policía de Parques de Estados Unidos tuvo que intervenir. El peleador fue escoltado por los agentes directamente hasta su hotel con la estricta orden de no regresar al complejo de la Casa Blanca.

Este histórico e irrepetible evento al aire libre sella de forma definitiva la estrecha relación de más de dos décadas entre Donald Trump y Dana White, elevando a las artes marciales mixtas desde los márgenes del deporte hasta el epicentro mismo del poder político estadounidense.

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